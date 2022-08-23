她只穿透視薄紗逛街！露出渾圓形狀卻「沒有2點」　背後故事超勵志

記者吳美依／綜合報導

外國女網友丹妮（Dani Trops）沒穿胸罩，僅套上一件黑色薄紗透視裝，就準備出門逛街，由於裸露胸部沒有乳頭，因此很快引起眾人側目議論。原來，她曾罹患乳癌，雖然接受乳房切除術後，已經成功戰勝病魔，卻也失去2顆乳頭。不過，丹妮一點也不自卑，反而希望盡可能吸引人們的注意，提高社會對乳癌的認識及重視。

丹妮開設TikTok帳號，長期推廣乳癌治療知識。她解釋，由於惡性腫瘤生長位置非常靠近2顆乳頭，為了保命，只好一併切除。

丹妮驕傲地在鏡頭前展現傷疤，並且感激醫療團隊，將胸部重建得如此美麗，「我非常感激他們，並對他們所做的一切很有信心。我試圖透過傷疤展現力量、美麗及靈感，希望能讓其他人感受到力量。」

▲丹妮（Dani Trops）罹患乳癌後，接受乳房切除術，也因此失去乳頭。（圖／翻攝TikTok@dani_trops）

她也坦言，每次穿透視裝出門，總會有路人議論紛紛，「她有穿胸罩嗎？」、「她的乳頭在哪裡啊？」、「她發生了什麼事？」甚至有人質疑，不穿胸罩外出是否「合法」。即使她已經拍攝影片說明自己的故事，仍被質疑只是用膠帶貼住乳頭罷了。

不過，丹妮沒有因為惡意批評而被擊垮，反而更投入推廣癌症知識。許多網友紛紛留言，肯定她的勇氣及樂觀，「我好愛妳的自信和樂觀。」、「妳好漂亮，我為妳感到開心！」、「身為一名護士，我完全支持癌症倖存者的正面情緒，太多倖存者精神與情感都受傷了。」、「親愛的，妳真是充滿活力和驚奇，我愛死妳所支持的一切。」

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