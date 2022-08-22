余苑綺癌逝「會因此健檢？」一票卻搖頭　過來人1點打臉：很重要

▲看到余天女兒癌逝，讓原PO好奇會不會有人因此去做癌症檢查。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

余苑綺抗癌8年期間注重養生，愛吃蔬果、作息正常，還保持運動習慣，卻仍因癌逝世，讓很多人難以相信。就有網友在PTT的Gossiping板上感嘆，「癌症實在太可怕了！」好奇其他人會不會因此去做癌症檢查，「想起來就超累的，大家會去做檢查嗎？」話題引發討論。

有網友以「看到余天女兒過世，肥宅會去做癌症檢查嗎？」為題問卦，開頭就不禁直呼「癌症實在太可怕了！」好奇其他人會不會去做癌症檢查，「主要是4大癌：肺癌、胃癌、肝癌、大腸癌。女生多了乳癌跟子宮頸癌。其他的癌症，發生機率比較少，得了就算自己運氣不好吧！」

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但一想到4大癌要做的檢查項目，就忍不住覺得很辛苦，「肝癌：做腹超、電腦斷層掃瞄；肺癌：胸部電腦斷層；胃癌：胃鏡；大腸癌: 大腸鏡」，「想起來就超累的，大家會去做檢查嗎？」就有一票人超消極，「看了以後，我寧願不知道」、「沒錢做也沒錢治」、「沒錢+1，活一天是一天」、「驗了，如果沒錢治療，還不如不要知道。」

不過，許多網友則是強調，「健檢是希望驗到早期，一般人可以負擔」、「定期檢查是要早期診斷，腫瘤越早期發現越容易治療，如果能在癌前病變就先治療好更好」、「早期發現小錢可醫，晚期發現就沒救了」、「別成為家人的負擔」、「5年做一次大健檢，文內的都有做，健康最重要，抽血檢查那種每年都有做，當追蹤體況。」