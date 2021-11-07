正妹「上空裸背」爬滿密麻紅斑！曬傷後罹怪病　一輩子治不好

▲克萊兒（Claire Spurgin）罹患乾癬，全身長滿紅斑。（圖／翻攝Instagram@claires__psoriasis）

記者吳美依／綜合報導

來自英國的克萊兒（Claire Spurgin）肩膀曬傷後，皮膚變得異常乾燥，還長出紅色斑點，不僅搔癢難耐，甚至不斷擴散，最後佈滿全身，求助皮膚專科醫師，才被診斷出罹患乾癬，而且終生無法治癒。她多年以來都非常自卑，如今卻勇敢露出赤裸背部，展現真實模樣，希望更多人認識這種疾病，「我不願再隱藏自己了。」

現年25歲的克萊兒表示，很多人以為自己遭到蟲螫、蛇咬甚至被「種草莓」，「我很驚訝，怎麼有那麼多人敢公開詢問『妳怎麼了？』我當時覺得很尷尬，但現在我明白了，他們只是好奇或者不知情。」她2017年被診斷出罹患乾癬後，花了數年才願意接受外表，不再害怕在海灘上穿比基尼，甚至想在社群媒體上大方談論此事。

乾癬又被稱為牛皮癬、銀屑病，是一種慢性免疫疾病，由於免疫系統失調，導致皮膚細胞增生變成皮屑，雖然不具傳染性，卻會反覆發作，發病時的明顯外觀也可能讓患者承受極大心理壓力。其病因仍在研究中，可能牽涉多種免疫及皮膚系統的交互關係，多種因素都可能誘發或惡化。

遺憾的是，乾癬極難完全治癒，只能靠日常保養控制病情。克萊兒為了緩解疼痛與搔癢，每日遵守嚴格的肌膚保養步驟，也正在接受UVB紫外線的光照治療（Light Therapy），但病情依然時好時壞。

▲克萊兒的乾癬病情時好時壞。（圖／翻攝Instagram@claires__psoriasis）

克萊兒的Instagram帳號經常收到粉絲的支持留言，「妳真是太棒了，保持積極！身為一名也罹患乾癬的人，妳的粉絲專頁真的非常振奮人心」、「我希望我年輕時也有這種自信，我的皮膚更糟糕」、「我也全身長滿乾癬，但當時網路還不普及，我從來沒有遇到同樣罹患乾癬的人。我覺得自己像個怪物，但以後不會再這麼想了。」

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