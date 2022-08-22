每35分鐘一人腸癌！專家曝「每天1杯這飲品」　風險狂降26%

▲39歲余苑綺歷經8年抗癌之路，21日不敵病魔離世。（圖／翻攝余苑綺臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

余苑綺罹患直腸癌，努力抗癌8年，昨（21日）仍不敵病魔離世，享年39歲。事實上，腸癌蟬聯我國十大癌症之首已超過14年，數據指出，台灣平均每35分鐘就有1人罹患大腸癌。對此，毒理學家招名威表示，大腸癌其實是「吃出來」的疾病，只要有良好的飲食習慣就能降低罹癌風險。

招名威在臉書發文提醒，十大癌症榜首大腸癌已經連續14年蟬聯第一，成為國人的「癌王」，平均每35分鐘，就有一個人罹患大腸癌。針對如何有效預防腸癌，招名威分享健康祕方，根據美國華盛頓大學研究團隊發表在《Gut》期刊的成果顯示，「每天一杯優格，就能降26%罹患大腸癌風險」。

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招名威建議，優格是日常膳食攝入乳製品的重要產品類型，每天只要一小杯，不僅能增加飽足感，更是解饞最好的甜點。優格其他好處包括，補充蛋白質和鈣質、提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆、降低高血壓風險、防便秘。招名威表示，腸胃道容易累積髒東西，這些益生菌能幫助我們將這些髒東西排出體外，進而減少腸胃道裡的致癌物質。

▲研究指出，每天一杯優格，能有效預防腸癌。（圖／翻攝自pixabay）

招名威表示，吃優格不只可以改善腸道環境，還有調節免疫力的效果，但優格與牛奶相比，「優格反而更易於消化和吸收」，因為鮮奶在發酵的過程中，乳糖會被乳酸菌分解為乳酸，原料乳中蛋白質和脂肪被不同程度水解，轉化成有益人體健康的多肽、胺基酸等，不僅易消化吸收，對於乳糖不耐症的人來說，就不會有喝完有腹痛水瀉的狀況發生了。

招名威最後也提醒，大部分優格製品並非「減肥食品」，為了提升優格的口感，會在優格中加入大量的糖，而且優格本身也是有脂肪和熱量的，千萬別拿優格來減肥，同樣地，優格也不適合糖尿病患者飲用，否則會陷入糖分攝入過多的風險。

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