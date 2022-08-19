Bump訂閱破100萬！新影片「觀看數驚人」　網讚：社會最好的榜樣

▲YouTuber「好棒Bump」因營救柬埔寨詐騙受害人受到關注。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

實習記者楊欣倫／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」因揭發柬埔寨詐騙，且親自到當地救人而受到很大的關注，他的YouTube頻道訂閱數也因此飆漲，於今（19）日稍早正式突破100萬，令粉絲欣慰喊道，「恭喜100萬訂閱了，你為了台灣人的付出大家都看得到！」

YouTuber「好棒Bump」的頻道發布許多踢爆詐騙、解密詐騙手法的影片，最近也因親自飛到柬埔寨救台人而受到大量關注與支持；然而，他近期卻因一支為了救出受困杜拜的台灣男子，尋求我國外交部駐杜拜辦事處申辦護照遭遇困難的影片，讓外交部出面說明「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」。

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對此，Bump昨（18）日就發布新影片《來！受困證人來講真相了！外交部請出來解釋！》澄清，當時訂閱數約94萬人，結果僅過了12小時就達到100萬訂閱大關，看得出有不少粉絲力挺他。

此外，這支澄清影片於截稿前已突破150萬的觀看次數，影片留言區也吸引許多網友留言表示支持。

▲Bump的YouTube頻道訂閱數於19日破100萬。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

許多支持Bump的粉絲表示，「台灣能夠擁有這麼勇敢的人是一種福氣」、「身為本國人民我替我國政府向你道歉，感謝你沒有漠視這一切，也做了這社會最好的榜樣」、「謝謝你為台灣社會的貢獻，你的善良與勇氣一定會得到公正對待的，辛苦你了」、「恭喜Bump 100萬訂閱了，關注你蠻久，如果不是你大家不會重視這個議題，謝謝你」。

實際查看「好棒Bump」訂閱數，頻道創建日期為2019年10月21日，2021年6月30日破50萬訂閱、2022年1月13日破60萬訂閱、2022年5月11日破70萬訂閱。近兩個月因柬埔寨詐騙案影片粉絲暴漲，2022年8月12日破80萬訂閱，17日破90萬訂閱，於今（19）日突破100萬訂閱。

▲「好棒Bump」訂閱數據總覽。（圖／翻攝自noxinfluencer）

事實上，先前Bump發布了一支他為了救出受困杜拜詐騙陷阱的林姓台灣男子，過程中尋求我國外交部駐杜拜辦事處申辦護照卻遭遇困難的影片。對此，外交部16日澄清，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人。」

本站曾報導《才說「勿以訛傳訛、誤導國人」 外交部大轉彎：感謝Bump熱心救援》，外交部態度突然大轉彎，發言人歐江安昨（18）日在記者會上特別點名「好棒Bump」先生，感謝對方在網路上幫忙宣達，以及在柬埔寨跟駐館聯繫。

只是此舉動網友並不買單，紛紛表示「帶風向失敗，被吐口水了就馬上轉向」、「知恥近乎勇，認錯了很好！認錯之後的實際救援行動在哪」、「態度強硬還逼得人家錄第二部影片，找來當事人還原救援過程」、「一下說造謠？現又說感謝？怎麼不下台」、「風往哪吹就往哪倒」。