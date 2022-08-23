整形照片被PO網...遭諷「整得很假」　護理師告醫美診所獲賠12萬

▲護理師私下整形卻被醫美診所將手術照片用來打廣告，害她成為同事笑柄（示意圖／取自免費圖庫／Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1位女護理師2016年時，到傅姓女子經營的醫美診所修臉，3年後被同事發現診所用她手術前後照片當廣告，耳語嘲笑她「整得很假」等語，護理師怒告診所未經同意就侵害她的肖像權，導致她遭流言攻訐而罹患憂鬱症，求償30萬元，一審判傅女與診所應賠12萬元，傅女上訴聲稱事先取得授權才使用，二審不採信，駁回傅女上訴，全案確定。

本案20多歲護理師任職於醫院，2016年花15萬餘元到傅女的醫美診所做整形手術，以為沒有人知道，不料2109年6月間，護理師被同事轉告，才曉得自己當年手術前、手術後的照片，被掛在診所裡打廣告，之後更發現同1批照片被PO在診所官網任人觀覽。

消息很快走漏，護理師輾轉得知被同事當成笑柄，嘲諷她「以前長得也不怎麼樣」、「整得很假」、「差好多」等語，護理師深覺受辱，憤而提告要求傅女與診所賠償精神慰撫30萬元，主張未經同意就用她的照片打廣告，害她遭同儕惡意攻訐，不僅名譽受損，更嚴重失眠、出現重度焦慮的憂鬱症，身心俱疲。

一審認定傅女與診所擅自侵犯護理師肖像權，使護理師因同事間不友善評價而受到精神痛苦，但審酌護理師抗議後，傅女與診所已立刻下架照片，判決應賠12萬元。

傅女不服，上訴抗辯事先取得同意才使用本案護理師的手術照片，並提出病歷資料記載「patient agree the picture post-web site agreement（病患同意照片上網）」，企圖佐證護理師同意使用照片肖像權，時任診所行政女助理證稱，記得當年給護理師手術費折扣1萬元或5000元，代表應已取得護理師同意PO照。

二審法官認為，病歷只會記載醫師對患者的處置，怎會出現不相干的同意使用手術照片等記錄，傅女提出的病歷記載真實性令人存疑，其次，傅女始終拿不出本案護理師簽寫的使用肖像權同意書或任何文件，且依證人證稱，若醫美患者同意使用手術照片打廣告，行規應該是減免數萬元費用。

法官認定女助理是混淆了當初護理師嫌手術費太貴、討價還價要折扣的過程，不足以證明護理師同意PO照，加上肖像權屬於人格法益，本案護理師確實因整形消息走漏而受同事嘲諷，經醫院診斷受到重大精神損害，據此駁回傅女和診所的上訴，判賠12萬元確定。