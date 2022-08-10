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真實版《麻醉風暴》！20多歲男隆鼻求財運慘死　整形名醫挨告

▲▼葳亞娜診所的整形名醫陳威宇遭控醫療疏失釀死，家屬落淚指控3大疑點。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲湯姓男子接受隆鼻手術後，因麻醉問題死於「惡性高熱」。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

整形名醫陳威宇3年前為湯姓男子進行隆鼻手術時，湯男突發「惡性高熱」，經送急救不治死亡，家屬怒控陳威宇和蕭姓麻醉護理師涉嫌過失致死，案件目前仍台北地檢署偵查中，不過檢察官多次函詢相關單位，確認全身麻醉術須由專科醫師親自執行，這場手術卻是由蕭姓女護理進行麻醉，10日先依違反《醫師法》起訴蕭女。

台劇《麻醉風暴》曾演出麻醉醫師遇到最棘手的臨床狀況，病患可能因個人體質或家族遺傳等因素，在接受麻醉時發生「惡性高熱」，除了麻醉前專業評估外，麻醉中的觀察與即時救護是避免悲劇的重要環節。

而事發時年僅20多歲的湯姓男子，是因為聽說鼻子在面相中代表著財庫有關，為了提升財運，在2019年2月26日，前往台北市葳亞娜診所諮詢後，決定在3月4日花費14萬元，由陳威宇醫師進行隆鼻手術。

▲▼整形名醫遭控醫療疏失釀死，家屬落淚指控3大疑點。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲湯男家屬曾提出麻醉同意書與手術同意書筆跡不同，質疑醫療過程有疏失。（資料照／記者邱中岳翻攝）

由於隆鼻手術進行時，會影響到呼吸，蕭姓麻醉護理師在事發當天下午1點，為湯男置入氣管內管，幫助湯男呼吸同時進行麻醉，但隆鼻手術完成後，湯男立即發生異狀，體內高燒，經緊急送往台北馬偕醫院急救，但到院前已無生命跡象。

台北市衛生局事後派員前往診所調查，發現蕭女違法幫病患麻醉，雖然陳威宇和蕭女都堅稱，只要由醫師囑咐指示，就可以由護理師進行麻醉，但檢察官函詢相關三軍總醫院、相關醫師、護理師協會，都證實依照《專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法》等規定，麻醉只能由專科醫師進行，護理師頂多幫忙觀察生理監測，因此先將蕭女依違反《醫師法》起訴；至於陳威宇和蕭女涉嫌過失致死部分，另案偵辦中。

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