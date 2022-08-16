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社會 社會焦點 保障人權

和小王開房還打卡！豪放人妻讚「高潮4還5次」　綠帽夫崩潰求償

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻簽切結書允諾不再跟異性勾勾纏，卻被丈夫看光偷腥對話紀錄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名鄭姓人妻屢被丈夫抓包和異性搞曖昧，婚姻因此亮紅燈，她不想失去幼女的監護權，簽切結書允諾不再跟第三者來往，並自願交出手機開機密碼給老公隨時查看，不料她仍頻繁與小王激情偷腥，還跟朋友吹噓床戰的高潮，老公不甘繼續戴綠帽，直接抓姦錄影為證，提告求償精神慰撫100萬元，台北地院判鄭女應賠90萬元，可上訴。

鄭女和丈夫2019年結婚，育有1個女兒，但2020年10月間，丈夫發現她跟高姓男子經常互傳訊息打情罵俏，用語鹹濕，甚至還有相約開房的露骨字句，丈夫苦無抓姦在床的證據，去年（2021年）1月跟鄭女攤牌，鄭女簽切結書允諾不再跟第三者勾勾纏搞曖昧，不然就無異議放棄女兒的監護權。

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻簽切結書允諾不再跟異性勾勾纏，卻被丈夫看光偷腥對話紀錄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

鄭女並自願交出個人手機的開機密碼，讓丈夫隨時查看通訊內容，沒想到她簽完切結書才2天，就跟高男約時間到高檔飯店開房，之後鄭女自拍手持一疊鈔票照片與飯店房卡照片，傳給朋友炫耀「月入10萬」，意指陪小王上床還有錢拿，朋友揶揄「不只巴，高大哥就8萬了」。

鄭女毫不遮掩，自豪「高大哥說我身材很好」，朋友也稱讚鄭女「那個屁股很讚！後入應該很爽，還會背夾」，鄭女大表同意「難怪昨天他也是要後入」、「他喜歡被舔ball」、「（口交）不是基本款嗎，沒有一個男生不愛吧」。鄭女更自稱以前夜夜笙歌、現在很忠心，「只有高大哥！」

去年3月間，鄭女似乎完全不管丈夫能查看她手機這回事，忘情告訴朋友「前天跟高大哥，我高潮了4還5次」、「他體力真的不錯，整整做了一小時，做完肌肉都充血了」、「但應該是我厲害，可以高潮這麼多次」，鄭女更寫Email給高男迫不及待示愛求歡「Wanting u to fxxk me」等語，高男回信安撫鄭女的渴望「Let's meet tomorrow.thanks.」

鄭夫看完妻子毫無保留的偷腥紀錄，不願再忍，去年4月15日下午直衝飯店，當場目睹妻子和高男全裸共處的景象，並錄影為證，以自身配偶權遭侵害為由，提告要求鄭女賠償精神慰撫100萬元。

鄭女抗辯丈夫擅自偷看她的手機取得對話紀錄、侵犯她的隱私，並主張通姦已除罪，丈夫的蒐證方式違反比例原則，且她的「性自主決定權是憲法上的權利」，在私人企業擔任業務經理的鄭女更辯稱自己生性豪爽、活潑外放，和朋友聊天尺度較大，但內容都是玩笑話，她也沒跟高男有肌膚之親。

法官審理認為鄭女把各人手機密碼交給丈夫，自願拋自身隱私，丈夫僅擷取片段對話紀錄，並沒長期連續監控，不違反比例原則，且對話紀錄沒被變造，內容顯示鄭女確實跟高男多次發生性行為，或其他逾越一般社交關係的親密行為，並跟朋友炫耀，判她須賠償丈夫90萬元，可上訴。

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