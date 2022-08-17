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貴婦電波拉皮突冒出怪味！電流亂竄害背部燒傷　整形醫遭起訴

▲▼手術,麻醉,醫生,外科。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲整形醫護為病患進行電波拉皮時，不慎導致病患背部遭電流灼傷。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名婦人前年到整形診所接受電波拉皮，經過全身麻醉後執行手術到一半， 現場突然冒出怪味道，沈姓醫師和護理師將婦人翻過身來，發現背上有約5公分長的燒灼傷，台北地檢署調查，醫護未依照儀器操作手冊，保持病患清醒，又沒能及早發現電流外溢，17日依過失傷害罪嫌起訴沈姓醫師和1名護理師。

據了解，在使用電波拉皮儀器時，要在病患身上貼上迴路貼片，同時要確保貼片與肌膚緊密貼合，避免電流亂竄，當時沈姓醫師就是把貼片貼在受害婦人的上背部，手術到一半，因為聞到怪味道，趕緊把婦人翻過身來，發現燒灼傷勢，立即為婦人緊急處理。

當時全身麻醉的婦人清醒後，發現傷勢，憤而控告醫護人員涉嫌過失傷害，本案首度偵查時，以罪嫌不足等理由，處分不起訴，經高檢署再議發回，檢察官調查發現，電波拉皮儀器的原廠操作手冊中，已有建議要讓病患保持知覺，這樣才能及時感受到熱感並回饋給醫護人員注意。

檢察官認為，儘管沈姓醫師與在場護理師辯稱，因婦人怕痛，所以依照病患意願進行全身麻醉，也應該隨時注意貼片是否有剝落，或者婦人身體是否出現異狀，因此認為醫護要為婦人的傷勢，負起應注意而未注意的過失責任，依過失傷害罪嫌起訴。

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