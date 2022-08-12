1歲女童撞頭死亡　保母兩度不起訴...吸毒父求償492萬再吞敗

▲1歲女童猝死造成保母挨告，調查後案情逆轉為女童先前接觸毒品所致，雙親難辭其咎。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃哲民／台北報導

新北1位1歲陳姓女童因雙親入獄，2018年被緊急安置給1對合格的保母母女共同照顧，不料1個月就死於顱內出血，陳父怒告保母沒善盡注意義務，求償492萬餘元，法官查明女童頭髮驗出還沒被送交保母安置前，就有接觸安非他命等毒品跡象，並因而經常不由自主用頭撞硬物，不排除造成自傷，父母對此難辭其咎，反觀保母盡力加裝各種防撞設施提供安全環境，判2位保母免賠，可上訴。

本案女童出生於2017年2月，由母親照顧到同年7月間，夫妻倆因犯毒品案件雙雙入獄服刑，女童被交給母親的朋友短暫照顧到滿周歲，隨即因母親朋友不告而別，再交給女童外婆接手，但外婆只帶了5天就說沒辦法再照顧，把女童送去新北市府社會局拜託安置。

社工緊急聯繫本案保母母女協助，當時她們另受僱照料其他幼童，仍熱心答應幫忙，不料同年5月13日上午11點多，女童在保母家吃吐司疑被噎住而窒息，送醫搶救仍呈腦死狀態，女童父母在獄中接獲通知，忍痛簽署放棄急救同意書，延至同年6月25日上午拔管不治。

醫院救治期間，發現女童包括額頭、左臉頰、右眼皮和右前臂都有瘀青，通報疑似兒虐事件，檢察官會同法醫驗屍，確認女童氣管內無異物、不是被吐司噎死，但女童頭部「左後枕擦挫傷」且顱內出血，直接死因是腦髓瀰漫性壞死。

陳父在獄中怒告2位保母涉嫌過失致死，檢方細查急診病歷記載的瘀青，都跟死因無關，更隻字未提有無頭部外傷，但法醫研究所函覆無法重新鑑定已腐壞的遺體，不過檢方查出，2位保母剛接手照顧女童，就發現她雙手與臀部、私處有傷勢，並拍照主動告知社工，無從證明2位保母故意或過失造成女童受傷。

▲1歲女童猝死造成保母挨告，調查後案情逆轉為女童先前接觸毒品所致，雙親難辭其咎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

更重要的是，檢方從女童頭髮驗出安非他命、K他命等毒品反應，依頭髮成長1公分約需1個月時間估算，女童接觸毒品期間是在死前超過3個月，還沒交給本案保母照顧，保母和家人也沒人吸毒，而醫學文獻記載，幼童吸毒可能出現自主或不自主以身體部位持續撞擊周遭硬物的情形，尤其是用頭去撞。

保母供稱，女童經常深夜突然起床用頭撞嬰兒床欄杆、床板，或用頭撞牆、撞地板，家裡原本已鋪設巧拼外加木紋舒適墊，都是當時居家最好的防撞器材，她們為了保護女童，額外在拉門邊緣、牆壁都貼上防撞條、防撞泡棉，還剪裁棉被圍住女童床鋪四周，也把女童狀況如實告訴前來訪視的社工。

本案還發生女童乾媽和女童外婆等多人到社會局撒冥紙陳情的插曲，質疑社工和保母隱瞞實情。檢方指保母說法有現場照片與社工證詞佐證，社工更肯定2位保母細心照顧、與女童互動良好，不排除女童因受毒品影響而自傷，將2位保母不起訴，經陳父聲請再議發回續查，檢方第2次仍維持不起訴處分。

陳父不服，另提告向2位保母求償492萬餘元，法官審理認為檢方調查詳盡，並指陳男和妻子因自身涉犯毒品案件，使女童在有毒品的環境中成長，還被迫多次變換照顧者，難以排除女童是在母親或母親朋友照顧期間接觸毒品，「身為父母，難辭其咎」，據此判決2位保母免賠，可上訴。