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畢業即就業　台東縣府攜手東大媒合原專班遴選照服員

▲台東縣府攜手東大媒合原專班遴選照服員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府攜手東大媒合原專班遴選照服員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為創造青年就業及留住在地人才，台東縣政府今年首次開放文健站照服員名額，並媒合遴選台東大學高齡健康與照護管理原住民專班6名應屆畢業生，至文健站擔任照服員，縣府原民處22日特別安排至南王文健站進行在職教育。

今日5位新進照服員參加南王文健站在職教育訓練，實地了解不同部落文健站需求，為日後照護服務長者之舉扎根，並依照文健站長者日常作息，從一早的量測血壓、帶動長者活動筋骨、帶領延緩失能課程皆實際參與。「姆姆您們實在太厲害了，體力拿麼好」縣長饒慶鈴上午8點45分由原民處長方銘總、原住民社服科長林美玲等陪同前往南王文健站，長輩們及專班照服員更特別準備一連4首原住民及日本歌曲舞蹈，展現原住民的凝聚力，也同時讓長者們更熟悉青年照服員，藉由分享互動建立關係。

今年度青銀共學計畫首次提供就業機會，與東大原專班合作，打造專屬培訓課程，自111年1月起至6月，透過在學時所學的長者照護管理應用實務，並利用課餘時間在文健站實際服務長者，8月起進駐文健站加入照顧長者的服務行列，包括麒麟、高坡、巴布麓、南王、泰安及賓朗等6個文健站，薪資待遇比照文健站照服員，留住青年人才在地服務，另外也鼓勵照服員取得族語認證、照顧及營養相關的專業證照、教育訓練等，以強化文健站服務，創造雙贏模式。

原住民族行政處處長方銘總表示，面對人口老化及少子女化趨勢，健康、照顧與扶養壓力已成為每一家庭、甚至每一個部落都必須面對的議題。縣府持續努力留住青年長照人才，也透過這次交流學習激發照護服務體系的多元思維，為文健站挹注更多生命力，以達到自主活力、幸福永續的願景。

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