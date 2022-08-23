四川酷暑把「萬年冰川曬化？」　專家：消融無關局部短時高溫

記者任以芳／綜合報導

大陸中央氣象台連續第13天持續發布高溫紅警，重慶浙江等7省市部分地區最高溫40度以上。尤其是重慶未來幾天將維持超40度酷熱天氣。近日，還有大陸有網友曬出在四川四姑娘山照片，指出「萬年冰川因高溫融化」，儘管景區管理局澄清在正常範圍值，外界還是擔憂氣候異常對於未來自然冰川生態的破壞。

四川今年多地氣溫突破高溫40度，連續一個月的高溫，幾十年未見，是否影響大自然冰川融化？四姑娘山景區工作人員指出，「今年氣溫比往年高，冰川融化入度比以往快，肉眼可見的冰川相對來說，夏季少很多 ，但全部融化肯定不可能，肉眼看不到地方，跟實際地方差別非常多。」

▲ 大陸網友拍下四川四姑娘山肉眼可見冰川消融許多。（圖／翻攝 澎湃新聞）

陸媒《封面新聞》報導也引述大陸一位多年研究冰川的專家學稱，「四姑娘山么妹峰來說，海拔超過6000米，在冰凍圈的保護下，消融總量也會受到保護，還不至於近期發生冰川大規模消退。]

專家表示，「都是大自然正常現象，即便出現消退的加劇，也是整個地球氣候變化的一個小部分。冰川的形成、發展與消融更多受全球氣候變化影響，和局部的短時高溫關係不大，加大監測即可，不必過於擔心 。」

他也舉例，今年夏季，成都平原及四川盆地東部，氣溫超過40度的地區非常多。「這種升溫導致周邊的青藏高原東部氣候變化，加速冰川消退是有可能的，這不奇怪。」

「冰川消退和消融是兩個概念，冰川消融自冰川存在以來就會發生，和氣候變化關係不大，有時候溫度低也會消融，消退就主要是因為氣候變暖。」該專家說。

▼ 四川四姑娘山冰川今年夏天確實消融很快，高海拔肉眼無法看見冰川還存在。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲四川四姑娘山深山冰川還存在，未受短期高溫影響。（圖／翻攝 澎湃新聞）

該專家提醒，「放眼四川省和全國的冰川規模，消融和消退遠遠不值得我們害怕。南北極的冰川出問題才是大問題。如果全球的冰川是一個人體的整體，中國的冰川就是人體的一個手指頭；四川的冰川，就相當於指頭的一個指甲蓋。」

但他也預警，「但這並不代表我們可以對冰川融化坐視不管。」加大對冰川的監測力度很有必要，從科研的角度，監測冰川變化可以預報未來，說不定可以預測以後冰川變化的走勢。

大陸中央氣象局今預計（23）日白天，甘肅東南部、陝西南部、安徽南部、江蘇南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣東、廣西等地有35到39度高溫天氣，其中，陝西南部、四川東部、重慶、湖南北部、江西中部、浙江中東部、福建中部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。尤其重慶未來幾天仍將維持超40℃的酷熱天氣。