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趙少康喊疫苗採購資料2年後解密　選總統要「橫掃牛鬼蛇神」

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

▲中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨團日前揭露，從審計部疫苗採購專案報告中發現，疫苗採購價格與相關會議紀錄被衛福部認定為國家機密，須等30年才能解密。對此，曾表態參選2024總統的中廣董事長趙少康20日透過臉書發文說，待他橫掃牛鬼蛇神，疫苗採購價格2年後便能見真章。

國民黨立法院黨團19日指出，從審計部報中發現，衛福部竟將上述資料列為「密件」封存30年，必須等到140年2月25日才能解密，換句話說，疫苗採購價格與相關會議紀錄要等前衛福部長陳時中100歲時才能看到，究竟這些疫苗採購有什麼見不得人的交易？民眾竟要等30年才能知道納稅錢怎麼花。

針對衛福部將疫苗採購價格列為「密件」封存30年一事，指揮中心指揮官王必勝日前表示，所有政府單位包括指揮中心都是依法行政，簽約也是依照合約辦理，施政作為也有受到立法院監督。陳時中19日則回應，從事商業行為很多時候需要簽署保密條款，這是大家都有的商業基本常識，當時購買疫苗，就有保密條款的規定。其實不只是疫苗，許多藥物都有保密條款。

「管你保密多少年，換黨換人就解密。」趙少康說，等他橫掃牛鬼蛇神，2年以後就能見真章，「貪污倒把五鬼搬運，通通現形看你們往哪裡逃」。

▼趙少康透過臉書發文表示，待他橫掃牛鬼蛇神，疫苗採購價格2年後便能見真章。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲▼趙少康20日透過臉書發文說，待他橫掃牛鬼蛇神，疫苗採購價格2年後便能見真章。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

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