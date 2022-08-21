6個月至未滿5歲輝瑞BNT幼兒疫苗　21日起開放預約

▲台南市6個月至未滿5歲輝瑞BNT幼兒劑型疫苗，8月27日、28日預計於台南市13個地點開打，21日起開放透過「台南打疫苗」系統預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市6個月至未滿5歲輝瑞BNT幼兒劑型疫苗，8月27日、28日預計於台南市13個地點開打，21日起開放透過「台南打疫苗」系統預約；衛生局提醒，家中若有尚未接種任何一劑COVID-19疫苗的6個月至未滿5歲嬰幼童，請儘快協助預約接種。

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8月27日提供BNT幼兒劑型疫苗接種服務的地點分別位於新營、永康、安平、中西區；8月28日為鹽水、佳里、學甲、東區、南區、安南區；27、28兩日的接種服務非隨到隨打，請務必預先透過 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 預約。完成接種的嬰幼兒可獲得禮品一份，禮品隨機發送，送完為止。

台南市20日新增1345名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至8月20日，台南市累計確診個案人數共347436名，全年齡累計確診百分比為18.76％，已解除隔離337786名、尚在隔離中9650名。

統計至2022年8月20日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為92.0％、85.9％、1.2％、70.6％ 及8.1％，總接種劑次477萬6507。

6個月至4歲嬰幼兒COVID-19疫苗第1劑涵蓋率22.8％；5至11歲兒童第1劑涵蓋率86.8％、第2劑50.15％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.68％、第2劑86.08％、追加劑60.72％。