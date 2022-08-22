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她揪「3+11」調查報告1細節　直言「監察院打臉陳時中」

▲▼陳時中虎山步道參訪暨慈惠堂參香。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

監察院22日公布「3+11」境管政策爭議調查結果。內容說明，「3+11」決策考量有所本，不過，衛福部當時未善盡對外詳細說明責任，應檢討改進。台北市議員徐巧芯22日則透過臉書發文指出，民進黨台北市長參選人陳時中日前才說「3+11」會議記錄都在監察院，未料監察院報告卻指出「3+11」沒有會議紀錄，直接打臉陳時中說法。

徐巧芯指出，陳時中曾在18日被詢問「你說大巨蛋要公開透明，那3+11會議紀錄呢？」，當時陳時中回應「全部紀錄都在監察院」。未料不到5天，監察院就公布「3+11」調查報告，內容指出監察院沒有會議紀錄，直接打臉陳時中的說法。她反諷，「這個打臉來得又急又快，監察院，你講話要注意哦！」。

新冠肺炎本土疫情曾在去年5月中爆發，外界當時歸咎放寬機組員「3+11」的管制措施，導致社區出現感染破口，監察委員浦忠成、蘇麗瓊曾就疫情指揮中心3+11決策有無會議紀錄、是否符合程序規定等事，立案進行調查。台北市長選舉近來則因國民黨台北市長參選人蔣萬安的關係，使「3+11」境管政策爭議再次被提起。

陳時中日前針對大巨蛋議題，提出「保證安全、體育優先、公佈檔案」3大保證，遭蔣萬安批為「笑話」，並要求陳時中先把3+11會議記錄或疫苗採購價格，對外進行說明。

對於蔣萬安要求對外說明3+11會議記錄或疫苗採購價格，陳時中18日回應，指揮中心是行政執行單位，只會有一個相關決議的執行情況，該情況曾跟立法院、監察院報告過，「就是我主政下，我根據大家呈報的情況，決定在那個時間點採用這樣的政策，在記者會公布後來實施」，任何會議在立法院，有開過相關秘密會議，所有資料、合約，立法委員都檢視過。

至於上述「資料」是否暗示蔣萬安看過資料卻拿來做選舉攻防？陳時中說明，「看過的資料我是指疫苗合約，相關有保密條款之外的、有遮住外，在上上個會期都有在秘密會議，還有在資訊公開情況下揭露給立委」，而相關資料在監察院被調查過，等報告出來自然就會清楚。在陳時中回應「3+11」爭議多日後，監察院於22日公布調查結果。

監委指出，「3+11加強版」決策過程，由指揮中心疫情監測組周組長、邊境檢疫組何副組長、社區防疫組莊組長、醫療應變組薛組長，以及疾管署急性傳染病組楊組長、感染控制及生物安全組曾組長等討論研議後，共同向時任指揮官陳時中面報，經指揮官拍板決定後，於4月14日召開記者會，宣布自15日起檢疫措施調整為「3+11加強版」模式，決策過程雖沒有會議紀錄，惟現行法令未明確規範指揮中心指揮官作成決策前，須經何種會議的法定程序及應否製作、公開會議紀錄。

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