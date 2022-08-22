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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他曝朱立倫為北市選情憂鬱　「蔣萬安成主席最擔心的小太陽」

▲▼ 國民黨中常會 預計提名-朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蔡佩珈／台北報導

《網路溫度計》根據「2022選戰溫度計」預測最新當選結果，民進黨在六都之戰恐只守得住台南市和高雄市，台北市和桃園市則可能變天。退役少將于北辰21日分析，儘管國民黨台北市長參選人蔣萬安長帥也沒有缺點，可是魅力不足，致使國民黨主席朱立倫必須全力輔選台北市，但別因此顧此失彼，桃園市也須多注意。

台北市部分，「選戰溫度計」分析，雖然國民黨勝出，不過蔣萬安僅領先民進黨參選人陳時中2.9%；而桃園市，國民黨籍參選人張善政領先民進黨籍參選人鄭運鵬3.5%，雙方呈現激烈交戰。

于北辰在《新聞面對面》分析，台北市與桃園市是朱立倫必須拿下的縣市，非贏不可。因為2018年有「韓流」加持，國民黨卻未能執政桃園市跟台北市，倘若朱立倫這次拿下，便能突破「韓國瑜防線」，未來選2024總統更有底氣。

針對桃園市，于北辰說，前新竹市長林智堅退選，使得國民黨認為桃園市贏定了，朱立倫唯一擔心的縣市只剩台北市，故將畢生所有灌在蔣萬安身上，否則其他縣市贏再多都沒用，台北市絕對是朱立倫非贏不可的縣市，想見他的心情肯定是緊張、憂鬱。

至於蔣萬安的對手陳時中，于北辰認為，雖然陳時中年紀大，但「老火慢燉」，已經燉了2年，全台有誰不認識他？即便陳時中本人有些紛爭，至少認識度非常高；蔣萬安則自2018年被國民黨認定為下一屆台北市長候選人，被期待成為下一個韓國瑜、帶起全台旋風，然而，蔣萬安實際上的作用力跟影響力卻不如預期，令朱立倫相當擔心。

于北辰進一步說，蔣萬安長得夠帥，沒有缺點，可是魅力不足，致使他原本是朱立倫最大的定心丸，如今卻成為朱立倫最擔心的小太陽。儘管朱立倫欲全力輔選，蔣萬安仍有自己的堅持，不希望台北市這一戰打得很「俗」，可惜這段時間受不了各方壓力，現在的蔣萬安講話尖銳，已經不是大家認知中的蔣萬安，「覺得有點怪怪的」。

于北辰認為，凡事有一體兩面，當蔣萬安變得有攻擊力時，有人認為很好，也有人認為蔣萬安原本的樣子不見了。他將蔣萬安形容成補品，若太強烈大家肚子覺得不舒服，太軟卻沒有感覺，究竟要如何讓蔣萬安成為夏天可以吃的「良補」，能夠補身卻不上火，的確是朱立倫的難題。

于北辰提醒朱立倫，千萬別認為桃園穩贏，桃園並沒有想像那麼好，當朱立倫全力輔選台北，卻發現桃園後院失火，屆時再來滅火會來不及，因為張善政應變能力、帥氣度遠不及蔣萬安，故對桃園市跟台北市的關注度要平衡，都要注意。

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