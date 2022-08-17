買得到海鮮、肉片！超商「中秋烤肉預購」來了　還有邪惡燒肉菠蘿堡

▲7-11開放預購逾百種嚴選肉品、海鮮等食材。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下個月將迎來中秋連假，而中秋節一定要做的就是烤肉，如果懶得去市場備料，只要去一趟超商就搞定！就有超商直接開放預購新鮮透抽、香魚等海鮮食材，還能買到燒肉菠蘿堡、串糰子等人氣美食，還有從韓國進口的調味醬，中秋烤肉這樣吃超完美。

因應民眾中秋烤肉需求，7-11引進超過百種嚴選肉品與海鮮等食材，更提供在地當季盛產的「澎湖透抽」及「宜蘭香魚」就近預購；同時網羅「王品嚴選海陸雙饗燒烤宴」、「犇鐵板燒秘製燒肉菠蘿堡」、「錵鑶串糰子」以及「碳佐麻里金沙起司地瓜燒」等人氣名店料理，還可選購陶瓷電烤盤、高效能瓦斯爐等烤肉周邊。

▲就連烤肉醬料也是一應俱全。



7-11中秋預購還推出「夯肉趣」專區，其中烤肉必備的靈魂醬料，首推韓國進口的「CJ白雪韓式排骨醃烤調味醬」，醬料中加入水梨、蘋果展現柔和甜味，除可當烤肉塗醬外，也可醃漬肉品、炒肉等，是百搭醬料；另還有熱銷上萬瓶的「海底撈香辣粉」、「乾杯萬用燒肉醬」及「炳叔沙茶醬」等，醬吃最對胃。

人氣比薩品牌「必勝客」推出中秋限定「月見起司炭燒嫩牛比薩」，今年特意把烤肉、麻糬等美味通通一次放進比薩當中，選用足足5盎司的厚切牛排，經過秘製日式炭燒醬料醃製後再以大火炭烤，每一口都能吃到軟嫩又帶有炭火香的罪惡滋味，還放了綿密月見蛋沙拉、香甜地瓜泥，最後鋪上滿滿10顆香濃切達起司結合白玉麻糬的「月見切達白玉」，彷彿就像月亮一般，十分應景，再搭配限定比薩盒，打造濃濃過節氛圍。

▲中秋限定「月見起司炭燒嫩牛比薩」限量開吃。（圖／必勝客提供，下同）

月見起司炭燒嫩牛比薩即日起限時、限量開賣，還能搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠，並推出期間限定「中秋月見比薩套餐」，使用APP訂購還能多吃冰藏起司塔1個，把握機會搶吃一波。

▲月見切達白玉打造成月亮模樣十分應景。