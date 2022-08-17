今年不漲價！劍湖山渡假大飯店經典蛋黃酥再現　映月風華搶攻中秋

▲除了蛋黃酥，劍湖山世界長期深耕雲林，與在地優質農戶契作，結合雲林在地文旦、咖啡、茶葉等地方特產，推出特色伴手禮，共同行銷雲林特色。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

迎接2022年中秋佳節，劍湖山渡假大飯店透過主廚創意巧思和精湛手藝，烘培出飽滿圓潤的蛋黃酥和口感香Q的京黃酥，搭配香醇的古坑台灣咖啡或樟湖小農手採茶，品嚐汁多飽滿的斗六文旦，匯聚質樸純粹的在地好滋味，今（17）日推出「映月風華」中秋名物伴手禮。

劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑指出， 「經典蛋黃酥」內餡以宜蘭信仁牧場生產飽滿質優的鹹香蛋黃，搭配綿密手工烏豆沙餡，外皮酥脆層次分明，內餡香甜不膩，是值得一再品味的不敗經典，而新推出的「京黃酥」，香Q的黑糖蔴糬及飽滿奶黃內餡，烘焙後外表金黃誘人，奶香紮實飽滿，讓人一口難忘，是中秋節探親訪友最適合的選擇。

總經理曾慶欑強調，今年為回饋消費者在物價齊漲的情況下，仍疫情期間推出中秋禮盒都「不漲價」。除了蛋黃酥，劍湖山世界長期深耕雲林，與在地優質農戶契作，結合雲林在地文旦、咖啡、茶葉等地方特產，推出特色伴手禮，共同行銷雲林特色。今年所推出「映月」禮盒每盒880元，另外「怡月」禮盒除了兩種美味酥餅，更加入濾泡式Ku咖啡，每盒680元。

劍湖山世界說明，將持續與雲林在地小農契作，結合五星廚藝創造新雲林商機，民眾要到劍湖山品嘗在地古坑咖啡，可以把握「悠遊國旅」補助的好時機，使用國旅補助只要零元，即可輕鬆入住五星級飯店雙人房；還有主題樂園門票三折優惠，即日起至12月15日(或經費用罄)，週一至週五上網預約，門票只要119元起，更多活動內容詳洽劍湖山世界官網。

▲劍湖山渡假大飯店今日推出「映月風華」中秋名物伴手禮，主廚巧思以精湛手藝，烘培出飽滿圓潤的蛋黃酥和口感香Q的京黃酥。（圖／記者蔡佩旻攝）



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