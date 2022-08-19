微熱山丘對上心的「蘋」率！水果月餅清爽美味傳遞感恩

▲微熱山丘2022年推出的水果月餅禮盒，內有經典的鳳梨奶黃口味，和今年新推出的紅玉蘋果口味。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節就快到啦！你開始搜尋今年有哪些適合送人的月餅禮盒，或是特殊口味必買來嚐鮮了嗎？新聞報導的人氣禮盒大家搶破頭，網路統整文章品項太多眼花撩亂，看完還是霧煞煞不知道該選誰好；而且每次收到禮盒都怕月餅太油、太甜、太膩，讓人不禁想問「只是想應景吃個清爽的月餅有這麼難嗎？」其實月餅吃排隊名氣、吃食材奢華，都不如吃得美味又有意義！以招牌「鳳梨酥」擄獲每個刁嘴味蕾的「微熱山丘」，今年再度獻上爽口的水果月餅「紅玉蘋果月餅」，日本青森紅玉蘋果的清甜果香結合台灣烤地瓜的綿密口感，不僅每口都吃得到蘋果丁、品嚐猶如初戀般的酸甜好滋味，還能以台日兩地農民歡慶秋收、感恩天地滋養的豐盛美味，來表達平時對家人說不出的謝意和愛意，吃一口就讓嘴裡跟心裡都洋溢著滿滿幸福感。

不論是自己想吃的月餅禮盒，還是準備買來送人，因應現代人注重養生以及口味改變，月餅除了要好吃之外，還要讓人真的「吃得下去」，而不是吃一口就覺得對身體負擔好重，「微熱山丘」知道大家中秋節愛吃又擔心身體負擔的心，因此推出兩款水果月餅。一是經典口味「鳳梨奶黃月餅」，內餡使用以台灣土產鳳梨特製而成的金黃濃郁鳳梨醬，融合細緻滑順的鹹香奶黃，並以清爽桃山餅皮包裹起來，一口咬下層次感豐富，品牌方表示，「延續消費者對微熱山丘最經典的印象，甜中帶鹹口味更有變化不膩，也符合台灣人特別偏愛的口味。」既有奶黃的絲滑也有鳳梨纖維的天然，兩者一拍即合愈吃愈香愈順口，鹹香不膩口。

▲鳳梨奶黃月餅以桃山餅皮包裏台灣土產鳳梨以及奶黃，滋味酸甜鹹香富有層次。

若想破解蛋糕的甜膩，加入酸酸甜甜的天然水果提升風味是一個好方法，「微熱山丘」在中秋月餅禮盒中也另外推出新口味「紅玉蘋果月餅」，特地選用與人氣商品蘋果酥相同的日本青森紅玉蘋果，結合台灣在地烤地瓜，如月暈般柔和清透的粒粒果丁，被柔軟細膩的地瓜泥包覆著，為彈牙的果丁增添和諧的溫潤感，品牌方表示，「在台灣，大家對於蘋果甜點的印象幾乎都是口感軟爛、甜度高的蘋果派，，微熱山丘經過水果加工的多方嘗試，希望烘烤後仍能將蘋果丁的口感保留，讓果肉維持Q彈口感，加上『紅玉蘋果月餅』使用的青森紅玉蘋果帶有果酸風味，能取代傳統月餅的甜膩負擔，讓消費者多一個特殊口味選擇。」兩款水果月餅皆跳脫月餅刻板印象，取而代之的是令人驚艷的清爽感；搭配上鳳梨花、蘋果花花紋餅皮，一顆顆兼具風味與烤色的烘焙藝術品就此誕生。

▲紅玉蘋果月餅內餡的蘋果丁彈牙、地瓜泥綿密，整體風味相當清爽。

秋天是收成的季節，中秋節家人團圓在一起、吃著月餅慶祝豐碩秋收的同時，如果也能透過美味讓人們感受到這個時節處處充滿溫暖、分享感恩的心，那就更有意義了！「微熱山丘」抱持著共好精神，將這份心意灌注到月餅中，選擇與海內外農民、夥伴合作，並以大地豐收的果實，製作出天然美味的甜點；把感謝的心意包進水果月餅中，為的就是希望提供民眾在傳統或昂貴月餅中另一個選項，用天然水果的酸甜滋味創造出屬於台灣的月餅風格，更期待未來成為具代表性的在地月餅。

「微熱山丘」以「農企業理念」為核心概念，秉持「發掘在地美好」的態度，創新水果甜點的烘焙專業，微熱山丘提到「農民飽含心意和專業技術種植的水果，因為新鮮採摘保存效期短，若能透過製成甜品就能拉長賞味時間，有機會讓更多人吃到。」因此微熱山丘與農民長期合作，不僅藉此保障果農穩定收入，也讓微熱山丘可以穩定取得品質佳的水果，讓好滋味有了面向全球的可能性；無論是年節送禮、旅遊伴手禮或日常甜點，民眾都能品嚐並分享「真實美點」、一口一步拉近人與人之間的關係，有了「微熱山丘」的陪伴，成為人們生活中的「滋養關係的好味道」。

▲微熱山丘將水果製成甜品、月餅，讓農民辛苦種植的水果有了更長的賞味期，也讓更多人有機會品嚐到美味。

不只在中秋時節，與重要的人們一同品嚐清新不膩、獨樹一格的水果月餅滋味；「微熱山丘」著名的鳳梨酥、蘋果酥也是消費者想吃點「甜甜的」撫慰心靈時的好選擇，因此為回饋眾人長年的支持與喜愛，現在除了買得到「中秋月餅禮盒」，還買得到許願款組合「綜合禮盒」與「經典禮盒」，多種口味一次滿足！

「綜合禮盒」內含鳳梨蘋果月餅2個裝、鳳梨酥5個裝，「經典禮盒」則是鳳梨酥、蘋果酥各5個裝。許多人除了愛吃月餅甜點之外，精美的禮盒包裝也是「心臟爆擊」讓人忍不住手滑購買的關鍵；「微熱山丘」中秋月餅禮盒以及另外兩款禮盒的外包裝，皆沿用牛皮紙材，保留品牌特有的低調樸實，品牌方說到微熱山丘的包裝原則，「不過度包裝，又顧慮到送禮需體面，所以堅固精緻質感足以展現心意，還能留下來重複使用是年節限定商品的包裝重點。」月餅禮盒為精裝硬盒，並以微熱山丘特有的布提袋承裝；特別的是，禮盒上蓋印有童趣的插畫，讓人一眼感受到「一起重拾美好，一起拼出完整。集眾人之力，才能成就今年秋收」的感恩心意。今年想度過清爽少負擔又有濃濃意義的中秋佳節，帶上一盒微熱山丘的中秋月餅禮盒，送人自用通通一次滿足。