　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

微熱山丘對上心的「蘋」率！水果月餅清爽美味傳遞感恩

▲▼微熱山丘月餅禮盒拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲微熱山丘2022年推出的水果月餅禮盒，內有經典的鳳梨奶黃口味，和今年新推出的紅玉蘋果口味。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節就快到啦！你開始搜尋今年有哪些適合送人的月餅禮盒，或是特殊口味必買來嚐鮮了嗎？新聞報導的人氣禮盒大家搶破頭，網路統整文章品項太多眼花撩亂，看完還是霧煞煞不知道該選誰好；而且每次收到禮盒都怕月餅太油、太甜、太膩，讓人不禁想問「只是想應景吃個清爽的月餅有這麼難嗎？」其實月餅吃排隊名氣、吃食材奢華，都不如吃得美味又有意義！以招牌「鳳梨酥」擄獲每個刁嘴味蕾的「微熱山丘」，今年再度獻上爽口的水果月餅「紅玉蘋果月餅」，日本青森紅玉蘋果的清甜果香結合台灣烤地瓜的綿密口感，不僅每口都吃得到蘋果丁、品嚐猶如初戀般的酸甜好滋味，還能以台日兩地農民歡慶秋收、感恩天地滋養的豐盛美味，來表達平時對家人說不出的謝意和愛意，吃一口就讓嘴裡跟心裡都洋溢著滿滿幸福感。

不論是自己想吃的月餅禮盒，還是準備買來送人，因應現代人注重養生以及口味改變，月餅除了要好吃之外，還要讓人真的「吃得下去」，而不是吃一口就覺得對身體負擔好重，「微熱山丘」知道大家中秋節愛吃又擔心身體負擔的心，因此推出兩款水果月餅。一是經典口味「鳳梨奶黃月餅」，內餡使用以台灣土產鳳梨特製而成的金黃濃郁鳳梨醬，融合細緻滑順的鹹香奶黃，並以清爽桃山餅皮包裹起來，一口咬下層次感豐富，品牌方表示，「延續消費者對微熱山丘最經典的印象，甜中帶鹹口味更有變化不膩，也符合台灣人特別偏愛的口味。」既有奶黃的絲滑也有鳳梨纖維的天然，兩者一拍即合愈吃愈香愈順口，鹹香不膩口。

▲▼微熱山丘月餅禮盒拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲鳳梨奶黃月餅以桃山餅皮包裏台灣土產鳳梨以及奶黃，滋味酸甜鹹香富有層次。

若想破解蛋糕的甜膩，加入酸酸甜甜的天然水果提升風味是一個好方法，「微熱山丘」在中秋月餅禮盒中也另外推出新口味「紅玉蘋果月餅」，特地選用與人氣商品蘋果酥相同的日本青森紅玉蘋果，結合台灣在地烤地瓜，如月暈般柔和清透的粒粒果丁，被柔軟細膩的地瓜泥包覆著，為彈牙的果丁增添和諧的溫潤感，品牌方表示，「在台灣，大家對於蘋果甜點的印象幾乎都是口感軟爛、甜度高的蘋果派，，微熱山丘經過水果加工的多方嘗試，希望烘烤後仍能將蘋果丁的口感保留，讓果肉維持Q彈口感，加上『紅玉蘋果月餅』使用的青森紅玉蘋果帶有果酸風味，能取代傳統月餅的甜膩負擔，讓消費者多一個特殊口味選擇。」兩款水果月餅皆跳脫月餅刻板印象，取而代之的是令人驚艷的清爽感；搭配上鳳梨花、蘋果花花紋餅皮，一顆顆兼具風味與烤色的烘焙藝術品就此誕生。

▲▼微熱山丘月餅禮盒拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲紅玉蘋果月餅內餡的蘋果丁彈牙、地瓜泥綿密，整體風味相當清爽。

秋天是收成的季節，中秋節家人團圓在一起、吃著月餅慶祝豐碩秋收的同時，如果也能透過美味讓人們感受到這個時節處處充滿溫暖、分享感恩的心，那就更有意義了！「微熱山丘」抱持著共好精神，將這份心意灌注到月餅中，選擇與海內外農民、夥伴合作，並以大地豐收的果實，製作出天然美味的甜點；把感謝的心意包進水果月餅中，為的就是希望提供民眾在傳統或昂貴月餅中另一個選項，用天然水果的酸甜滋味創造出屬於台灣的月餅風格，更期待未來成為具代表性的在地月餅。

「微熱山丘」以「農企業理念」為核心概念，秉持「發掘在地美好」的態度，創新水果甜點的烘焙專業，微熱山丘提到「農民飽含心意和專業技術種植的水果，因為新鮮採摘保存效期短，若能透過製成甜品就能拉長賞味時間，有機會讓更多人吃到。」因此微熱山丘與農民長期合作，不僅藉此保障果農穩定收入，也讓微熱山丘可以穩定取得品質佳的水果，讓好滋味有了面向全球的可能性；無論是年節送禮、旅遊伴手禮或日常甜點，民眾都能品嚐並分享「真實美點」、一口一步拉近人與人之間的關係，有了「微熱山丘」的陪伴，成為人們生活中的「滋養關係的好味道」。

▲▼微熱山丘月餅禮盒拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲微熱山丘將水果製成甜品、月餅，讓農民辛苦種植的水果有了更長的賞味期，也讓更多人有機會品嚐到美味。

不只在中秋時節，與重要的人們一同品嚐清新不膩、獨樹一格的水果月餅滋味；「微熱山丘」著名的鳳梨酥、蘋果酥也是消費者想吃點「甜甜的」撫慰心靈時的好選擇，因此為回饋眾人長年的支持與喜愛，現在除了買得到「中秋月餅禮盒」，還買得到許願款組合「綜合禮盒」與「經典禮盒」，多種口味一次滿足！

「綜合禮盒」內含鳳梨蘋果月餅2個裝、鳳梨酥5個裝，「經典禮盒」則是鳳梨酥、蘋果酥各5個裝。許多人除了愛吃月餅甜點之外，精美的禮盒包裝也是「心臟爆擊」讓人忍不住手滑購買的關鍵；「微熱山丘」中秋月餅禮盒以及另外兩款禮盒的外包裝，皆沿用牛皮紙材，保留品牌特有的低調樸實，品牌方說到微熱山丘的包裝原則，「不過度包裝，又顧慮到送禮需體面，所以堅固精緻質感足以展現心意，還能留下來重複使用是年節限定商品的包裝重點。」月餅禮盒為精裝硬盒，並以微熱山丘特有的布提袋承裝；特別的是，禮盒上蓋印有童趣的插畫，讓人一眼感受到「一起重拾美好，一起拼出完整。集眾人之力，才能成就今年秋收」的感恩心意。今年想度過清爽少負擔又有濃濃意義的中秋佳節，帶上一盒微熱山丘的中秋月餅禮盒，送人自用通通一次滿足。

ET快訊
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲
「豬仔」求助更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲
柬埔寨受害者曝「小黑屋殘忍真相」！聽到音樂聲就知出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

每口都咬得到果丁！中秋最新「青森蘋果月餅」來了　還加烤地瓜

微熱山丘對上心的「蘋」率！水果月餅清爽美味傳遞感恩

超商獨家！日本2款人氣零食來了　迷你「哈密瓜巧克力」超Q

豪華太空旅行再出新招　「高空熱氣球」6小時旅遊，一趟近400萬

【Johnnie Walker潮黑秀】從未見過的娛樂新物種　 9月4號空降台大體育館

話題再起！「旺荔紅」與「擂神」兩大火爆神飲　「勾」起手搖控好奇心

限時6天！超商咖啡飲品「買7送3」優惠來了　燕麥拿鐵下殺53元爽喝

NFT看得到也玩得到！TOYOTA首發限量400枚GaRage 86 NFT只送不賣再享實體賦能

今天開喝！超商連3天「大杯極選美式買1送1」

雲端美眠輕奢入夢　貴族感「沉浸式睡眠體驗」超享受

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

微熱山丘對上心的「蘋」率！水果月餅清爽美味傳遞感恩

超商獨家！日本2款人氣零食來了　迷你「哈密瓜巧克力」超Q

豪華太空旅行再出新招　「高空熱氣球」6小時旅遊，一趟近400萬

【Johnnie Walker潮黑秀】從未見過的娛樂新物種　 9月4號空降台大體育館

話題再起！「旺荔紅」與「擂神」兩大火爆神飲　「勾」起手搖控好奇心

限時6天！超商咖啡飲品「買7送3」優惠來了　燕麥拿鐵下殺53元爽喝

NFT看得到也玩得到！TOYOTA首發限量400枚GaRage 86 NFT只送不賣再享實體賦能

今天開喝！超商連3天「大杯極選美式買1送1」

雲端美眠輕奢入夢　貴族感「沉浸式睡眠體驗」超享受

超商「隱藏版優惠」快看！10元喝瓶裝烏龍茶　人氣冰品第2件10元爽吃

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

慧洋上半年EPS9.30元創新高　因逾半數船舶為固定租約全年EPS上看15元

秋季最大TTE旅展！國旅一日遊299元起　天天抽免費台灣－香港機票

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

消費熱門新聞

超商霜淇淋買1送1不限口味爽嗑3天

超商「大杯美式買1送1」只有3天

10元喝烏龍茶！超商「隱藏版優惠」快看

退化性關節炎年輕化！

筆記！中秋超狂「烤肉堡」限時2周吃

超商限時9天6大咖啡下殺65折起

麥當勞雞塊、那堤買1送1爽吃42天

超狂「1公尺比薩盒」重磅回歸！

中秋限定！超商買得到屋馬燒肉、美心月餅

超商獨家日本零食！迷你哈密瓜巧克力超Q

最新蕎麥焙茶冰炫風限時42天開吃

限時6天！超商咖啡飲品「買7送3」

超商限時3天「極選拿鐵買1送1」

TOYOTA首發限量「GaRage86 NFT」只送不賣超寵粉

更多熱門

相關新聞

鳳梨沒為柬埔寨詐騙發聲遭罵「見死不救」

鳳梨沒為柬埔寨詐騙發聲遭罵「見死不救」

台灣人赴柬埔寨淘金被詐騙，甚至傳出在當地碰上人口販運，凌虐、性侵、活摘器官等事件，雖然相關報導鋪天蓋地，卻仍有許多人相信能實現財富自由而趨之若鶩。近日，有不少公眾人物公開呼籲勿受騙，網紅鳳梨18日則透露自己的私訊被相關私訊灌爆，其中竟有人開始情緒勒索他，說他「見死不救」，讓他相當無奈表示「請先捫心自問好好思考一下」。

鳳梨女友8年前「還沒動醫美真面目」曝光！

鳳梨女友8年前「還沒動醫美真面目」曝光！

中秋限定！超商買得到屋馬燒肉、美心月餅

中秋限定！超商買得到屋馬燒肉、美心月餅

9月五檔天文秀　中秋節迎來真正滿月

9月五檔天文秀　中秋節迎來真正滿月

超商中秋烤肉預購買得到海鮮、肉片

超商中秋烤肉預購買得到海鮮、肉片

關鍵字：

微熱山丘中秋節月餅禮盒水果蘋果鳳梨

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面