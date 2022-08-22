衛福部全國防疫大會　竹市疫苗施打獲10項大獎肯定

▲新竹市共獲獎10座，為得獎最多城市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111年度全國防疫大會於8月17、18日舉辦，新竹市積極推動疫苗施打，表現卓越，榮獲衛福部及疾管署Covid-19疫苗施打65-74歲卓越獎、65-74歲績優獎、75歲卓越獎、75歲績優獎、第五類對象（機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者）卓越獎、第五類對象績優獎及防疫感謝獎；以及流感疫苗施打6個月至3歲績優獎與卓越獎、3歲至6歲卓越獎，共獲獎10座，為得獎最多城市。

新竹市代理市長陳章賢表示，市府積極推動疫苗施打，110年5月率全國之先，成立大型戶外專責疫苗施打站，並由基層診所、醫院「熱心醫護團」進駐；同年6月也是全國第一為長輩造冊施打疫苗的縣市，更提供疫苗計程車等貼心免費服務，共計6處疫苗施打站提升施打量能，同時加強宣導「收到通知來就打」，衝出全市亮眼疫苗覆蓋率，積極守護市民健康。

他說，新竹市不僅積極設立大型疫苗施打站，最多時全市有9處疫苗施打站，也率全國之先開啟孕婦專案，隨後更攜手地方醫療院所開設疫苗專診，多管齊下守護市民健康；兒童疫苗開放之際也開設線上預約系統，讓爸爸媽媽方便又安心。

另外，111年5月民調也顯示，針對市府疫情期間的防疫作為，78.6%市民給予「滿意」，其中「疫苗施打規劃」、「防疫宣導」分別獲得89.5%、76.8%高滿意度。

陳章賢說，除了市府致力守護市民健康，本市醫師公會也邀集醫療院所協助、動員各局處與民間單位人力協助，組成疫苗防疫團隊，以團隊的方式互相支援與幫忙。如今推動疫苗施打工作獲得好成績，期勉同仁繼續努力，發揮團隊精神，落實疫苗施打與防疫工作，共同守護市民健康。

衛生局吳欣席局長指出，年度「全國防疫大會」業務聯繫會議，凝聚中央及地方的共識，也能擷取其他縣市防疫經驗，精進衛生局、所同仁的防疫專業。在22縣市中，新竹市為得獎最多城市，實屬不易，得獎是榮耀，也是使命，感謝同仁堅守岡位，也期勉同仁秉持熱誠初衷，紮實做好各項防疫工作，為全市防疫把關。

衛生局呼籲，COVID-19病毒株不斷地在變異，市民朋友一定要將疫苗打好、打滿，保護自己也守護家人的健康；已接種四劑之民眾，請勿重複接種，若為3個月內曾經確診者，可於確診滿3個月後自行向合約疫苗診所預約接種疫苗。

衛生局指出，目前有AZ、BNT、Moderna、Novavax或高端等5種廠牌可供自由選擇，本市已開放多間診所提供疫苗施打（https://reurl.cc/8oEGld ），尚未接種者可參考開診時段表預約接種。若民眾有任何防疫疑問，請撥打疾病管制署1922疫情通報專線或衛生局防疫專線03-5320900。