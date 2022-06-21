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新竹市立馬偕兒童醫院9月營運　沈慧虹視察施工進度

▲新竹市副市長沈慧虹前往新竹市立馬偕兒童醫院視察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹前往新竹市立馬偕兒童醫院視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立馬偕兒童醫院109年3月2日開工動土，迄今已完成主建築物興建工程、取得使用執照，今（21）日副市長沈慧虹特別前往新竹市立馬偕兒童醫院視察施工及開幕籌備進度，同時也感謝新竹馬偕醫院團隊克服難關積極趕工，沈慧虹表示，兒童醫院預計於今（111）年9月正式營運，屆時就能與大家一起守護大新竹孩子們的健康。

沈慧虹今日至新竹市立馬偕兒童醫院視察進度及環境，包含大廳、急診兒科診療室、急診兒科急救室等等，當她走到診療室，看到門上貼著「小兔子醫生」、「小鸚鵡醫生」時，讚孩子一定會喜歡可愛圖案；對院內桌椅稜角處，沈慧虹副市長也特別提醒應有相應安全措施。

新竹馬偕醫院院長翁順隆說明，目前兒童醫院主建築已完成，施工單位正在進行室內空間精裝、醫療儀器進駐及營運前相關設備試運轉，預計於今年7月取得開業執照，試運轉順利後，於9月開始正式營運。

沈慧虹表示，兒童醫院從選定地方、找到最佳合作伙伴到施工，看到高樓平地起，就像夢想成真。事實上，醫院不只是政見呈現，也是協助桃竹苗地區孩子跟媽媽們保護健康的守護神，如今完工在即，很快就能為大家提供最好的服務、一起守護孩子平安。

衛生局表示，新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、以BOT方式委託，興建的兒童醫院，未來營運規劃將以兒童為中心結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供完整的婦幼醫療服務，二樓兒科門診空間，院方也與瑞信兒童基金會合作，以四季為主題，進行兒童友善主題候診空間裝修，可以提供就醫孩子及家屬一個友善休憩與喘息空間，讓兒童醫院不只是一間醫院。

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