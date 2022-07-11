新竹市5至11歲兒童第二劑疫苗施打站專案　7／15截止

▲新竹市代理市長陳章賢關心小朋友狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市5至11歲兒童第二劑疫苗施打站專案將於本周五截止，市府開設中正市場（中正路245號2樓）與體育館（公園路295號）兩大疫苗施打站，提供間隔第一劑滿4周以上之兒童接種第二劑疫苗。新竹市代理市長陳章賢今（11）日赴體育館視察流程，關心小朋友狀況，並呼籲大家疫苗打好打滿，保護自己跟家人。

陳章賢表示，學校放暑假了，為了讓孩子有完整疫苗保護，市府除了安排38家診所施打，也加開中正市場、體育館兩大施打站，讓5-11歲孩子打輝瑞兒童疫苗第二劑。疫苗是保護自己和家人的最佳利器，陳章賢代理市長呼籲市民朋友，「疫苗來了就打，打好打滿，才能保護自己跟家人」。

市府指出，統計至7月9日，新竹市5-11歲孩子完成第一劑接種率為79.9％，第二劑為21.2％。目前兩大疫苗站皆為隨到隨打，均施打兒童輝瑞疫苗，若需接種莫德納疫苗，或於開站時段外有接種需求，本市38家合約醫療院所也開放預約施打（https://reurl.cc/0pnxb6）。教育處也積極安排校園排程，各校將依表訂時間請小朋友著體育服、攜帶小黃卡至疫苗施打站接種。

35歲陳媽媽表示，今天帶兩個小朋友來打第二劑疫苗，覺得體育館施打站的環境比起診所相當寬敞，流程也很順暢，停車也方便。而且醫護人員及防疫志工還精心準備卡通裝扮、協助分散小朋友注意力，不讓孩子感到害怕，相當有耐心。

44歲顏爸爸說，今天因為學校通知，帶小孩打第二劑疫苗，覺得整體流程很迅速又順暢。10歲顏弟弟也在旁勇敢說著「我打疫苗不會痛」，覺得打兩劑的心情差不多，不會緊張。

衛生局局長吳欣席表示，學童若因個人因素，無法於校園排定期程前往接種疫苗，可憑健保卡、小黃卡，自行至疫苗施打站或診所接種，只要符合年齡、間隔時間皆可接種；若為3個月內曾經確診者，需於確診滿3個月後，逕向合約診所預約接種。

衛生局指出，兩大疫苗施打站開放至本周五（7月15日）止，服務時間為周一至周五上午8至11時、下午14至17時，15日之後仍可至38家合約診所預約施打。如有問題請撥打本市居家照護關懷專線03-5320900，將有24小時專人服務。若有疫苗接種疑慮，也可見新竹市防疫資訊專區（https://www.2021.hccg.gov.tw/ ）。