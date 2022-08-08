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竹市長照服務再升級　推長期臥床者原床沐浴

▲到宅沐浴車裝備打包上車準備出發。（圖／新竹市政府提供）

▲到宅沐浴車裝備打包上車準備出發。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

洗澡看似件簡單的事，但對長年臥床民眾卻是一大挑戰，新竹市政府媒合3家居家長期機構，提供長照民眾原床泡澡服務，讓失能身障者和失能長者免移位，就能重拾沐浴體驗。陳章賢代理市長表示，原床沐浴有別以往擦澡清潔效果有限，提供全身式沐浴服務，更能促進全身血液循環，提升失能者的生活品質，有長照服務需求民眾，只要撥打長照專線1966，一通電話就能申請到宅沐浴、原床沐浴。

新竹市代理市長陳章賢表示，對家有失能身障長期臥床需要照顧的民眾而言，身體清潔是照顧過程中一大挑戰，移動失能者到浴室洗澡，不但耗時費力，也可能伴隨跌倒意外風險。

他說，為幫助失能身障者與失能長者有更舒適的沐浴服務，本市提供到宅沐浴、原床泡澡服務，由護理師、社工、照服員等所組成的專業團隊，到宅協助教導原床泡澡與照護技巧，讓失能者獲得更好的照顧服務，幫助每一個需要被照顧的家庭。

衛生局長吳欣席指出，原床泡澡服務自108年6月上路迄今，長照2.0服務提供補助本市使用原床泡澡服務的民眾已有1,635人次，依民眾身份福利別不同，每次只需部分負擔約16元至52元，幫助長期臥床的民眾在沐浴後能舒緩情緒、幫助好眠，帶來身心靈的滿足。

衛生局說明，市府與老五老基金會、清安照顧服務勞動合作社、松齡長照關懷協會合作，其中原床沐浴利用沐浴床或防水塑膠墊等簡易工具搭建「澡盆」，再以水桶、水管、加壓馬達注入溫水，使失能民眾不須離床即可達到促進血液循環、加速新陳代謝、提升免疫力、安穩身心的效果。

彭奶奶家人表示，奶奶自從二度中風後，近一年沒有好好洗過澡，也好久沒看到奶奶的笑容，在接受長照提供的原床泡澡服務後，看見居家服務員溫柔地搓洗、進行全身式泡澡的完善沐浴，奶奶的眼神裡透露出久違的喜悅。

彭奶奶家人看見至親得到細心的照料，內心喜悅不言可喻，感謝市府推出有這樣溫暖的服務，讓長期臥床的長輩也能實現洗澡願望，重拾行動不便以來，久違的身心愉悅。

衛生局表示，歡迎有長照服務需求的民眾可利用網路線上申請長照服務（http://www.hcchb.gov.tw/service_form.php），亦可親臨新竹市衛生局，或電詢長照專線1966諮詢服務內容，將有專人服務。

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