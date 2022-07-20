竹市嬰幼兒莫德納疫苗今起預約　7／22開打

▲新竹市代理事長陳章賢提前視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市嬰幼兒莫德納疫苗22日(本周五)開打！為提供6個月至5歲嬰幼童足夠保護力，加開體育館施打站於7月22日、25至29日提供服務。新竹市代理事長陳章賢提前視察，確保施打流程順暢，他表示，為迎接小小孩施打疫苗，市府加碼3大貼心措施，現場增設2處親子友善哺乳室，也安排「河馬樂樂」現迎接小小孩，留觀區還有街頭藝人表演及送氣球等活動，營造歡樂氣氛陪伴孩子勇敢打針，歡迎家長至新竹市疫苗預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/ ）預約施打。

陳章賢表示，新竹市大型疫苗施打站首次為嬰幼童接種，市府貼心在1樓空間設置溫馨且友善親子的哺集乳室，提供2個舒適隱密的空間，並配備飲水機、沙發椅、各尺寸嬰兒尿布及桌上型尿布台，讓媽媽和寶寶都可以安心使用。陳章賢代理市長也特別關心寶寶施打部位以及抱法，讓寶寶在正確的固定姿勢下，降低不適並且安全施打。

衛生局表示，為了減輕嬰幼童接種疫苗的恐懼及提供舒適合宜的環境，市府除設置親子哺乳室，更特別安排新竹市吉祥物「河馬樂樂」、「風收寶寶」在現場迎接小朋友，並於完成接種後，提供造型氣球，分散小朋友的注意力，觀察區休息時還能欣賞雜耍及扯鈴表演，讓每一個孩子都能在歡樂的氣氛中，完成疫苗接種，增強防護力。

新竹馬偕醫院小兒感染科林千裕醫師指出，接種疫苗是保護幼童最好的方式，雖然無法完全阻擋感染，但對重症有約九成左右的保護力，可減少新冠帶來的腦炎、MIS-C等威脅，鼓勵家長帶小朋友接種疫苗增加保護力。

衛生局局長吳欣席提醒，為了讓爸爸媽媽方便安排接種事宜，本次體育館疫苗施打站（公園路295號）開放網路預約平台，從今起至7月28日皆可預約，施打服務時間為周一至周五上午8至11時、下午14至17時，提醒家長攜帶孩子的健保卡、幼兒手冊前來，若為3個月內曾經確診者，可於確診滿3個月後逕向合約疫苗診所開診時間預約施打。

衛生局表示，新竹市上周5-11歲兒童疫苗施打率，第一劑79.4%、第二劑33.6%，本周五緊接著開放6個月至5歲嬰幼兒莫德納，除了開放醫院、診所提供莫德納疫苗接種服務，也加開體育館施打站。守護孩子健康不能等，如有疫苗相關問題請撥打本市居家照護關懷專線03-5320900，將有24小時專人服務。民眾如有疫苗接種疑慮，詳情請見新竹市防疫資訊專區https://www.2021.hccg.gov.tw/ 。