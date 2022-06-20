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竹市長輩第四劑疫苗專案開跑　免預約、隨到隨打

▲新竹市副市長沈慧虹上午視察體育館疫苗站。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹上午視察體育館疫苗站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市長輩第四劑疫苗專案今（20）日啟動，開設中正市場（中正路245號2樓）、慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）與體育館（公園路295號）三大疫苗施打站，免預約、隨到隨打， 截至上午11時，三大疫苗站共接種3429人 。新竹市副市長沈慧虹上午視察體育館疫苗站，鼓勵打完三劑滿5個月以上的長輩，踴躍接種第四劑，「收到通知來就打」，周一、三、五打莫德納，週二、四打輝瑞，6月底前接種任一劑次疫苗，還可獲500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。

沈慧虹表示，設籍新竹市65歲及55歲以上原住民，符合第四劑施打資格者共計約2萬5千人，市府規劃三大疫苗施打站，並積極編列造冊並逐戶發放通知單，鼓勵打完3劑滿5個月的長輩踴躍接種，三大疫苗施打站每日最多共可施打3300人。

「不要趕時間！慢慢來！」她說，今日是長輩疫苗站開站首日，人潮較踴躍，謝謝長輩們耐心等候，也請長輩們顧好自己的身體，一定要多休息、多喝水，現場也有足夠的醫護人員與志工來協助長輩，再次呼籲「收到通知就來打」，提升自我防護力！

此外，市府也提供三大貼心接送服務：第一、路途遙遠的長輩，可撥打55688預約疫苗計程車；第二、行動不便的長輩，可撥打03-5624119預約復康巴士；第三、長期臥病在床的長輩，致電03-5280227申請到宅施打服務，歡迎有需要民眾多加利用。各疫苗施打站皆為無障礙環境，並設有輪椅可供長輩使用。

78歲的林大姐表示，因平時會到市場買菜、接觸人群，出門總有顧慮，前幾劑打莫德納雖稍微有些不適，但還是想盡早打完，出門也比較安心；79歲的游姓大哥說，自己前三劑都打莫德納，身體沒副作用，收到通知單告知可打第四劑，心想選一樣品牌比較放心；另，66歲的張大哥也說，今日搭乘55688疫苗計程車前來，「車子來的速度很快、司機和藹親切，感謝市府的貼心服務」。

衛生局吳欣席局長提醒，若已接種完四劑之民眾，請勿重複接種，若為3個月內曾經確診者，可於確診滿3個月後自行向合約疫苗診所預約接種疫苗（https://reurl.cc/QLD6ko )。

市府說明， 三大疫苗施打站即日起開設至7月1日， 中正市場每日量能1500劑、體育館每日量能1000劑、慈濟靜思堂每日量能800劑，各疫苗施打站服務時間為周一至五8至11時、14至17時，提醒攜帶健保卡、身分證與小黃卡前往；如有高端疫苗需求，請洽指定診所預約（https://reurl.cc/vdA2aL）。

市府提醒，65歲以上長輩及55歲以上原住民，6月30日前接種任一劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。如有問題請撥本市居家照護關懷專線03-5320900，將有24小時專人服務。

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