不配合詐騙「活斬四指！」　陸受困者最怕「緬北水牢」生不如死

▲21歲四川男子被網友騙去緬北，失去四根手指，鬼門關走一遭 。（圖／翻攝 光明網）

記者任以芳／綜合報導

近年大陸公安打擊緬北詐騙集團，極力阻止許多大陸人被騙去掏金地獄。陸媒《海外網》今（22）日報導兩起去年從緬北逃回來個案，其中一名21歲張男被網友切斷4根手指頭。還有一名叫李光男子向大陸警方稱，受困緬北詐騙營最怕住進「水牢」，整個身體泡水裡站著，根本無法休息睡覺，生不如死。

綜合陸媒報導指出，張男國中輟學後長期在廣東深圳打工，生活也算過得去。2020年12月25日，認識2年的網友雷某主動稱，「我在雲南芒市開了一家互聯網公司，請你過來當網管，底薪8000元（單位：人民幣，同下），還有五險一金。」

張男以為遇到貴人，沒想到是通往地獄入口，他到雲南後輾轉被騙去緬北，網友雷某直接收走張男身上的身份證、手機、銀行卡和隨身衣物，讓他在酒店裡等幾天。房間猶如「小黑屋」，門從外面反鎖，所有窗戶都被木板封死，一日三餐定點送來。

▲張男繳不出12萬人民幣贖金，也不想配合詐騙，最後被活斬四根手指。（圖／翻攝 湖北日報）

幾天後，張男被帶到一個類似宿舍的地方，裡面住著很多持槍大漢，說著聽不懂的語言。當天網友雷某和兩名隨從趕來，面露兇相地說，「給你三個選擇！一跟著我們搞電信詐騙發財，二是支付12萬元贖金，三是一根手指3萬元。」

張男家境本來就不好，聽到電話那頭父親焦急的聲音，短時間內根本無法籌措12萬元。他不想當騙子，更不想連累家人，無奈地選擇第三個選項，沒想到對方真夠狠。

他回憶稱，「一名大漢過來摁住我的左手臂，把手掌平鋪在一張木桌上。雷某接過旁人遞來的一把長約70公分的武士刀，舉過頭頂，手起刀落，一刀砍中我左手掌指關節處，頓時鮮血四濺，四根手指完全斷離。」

講到此時，張男抬起左手，用僅剩的大拇指拭去眼角的落淚說，「這一刀真狠！」當時無法哭喊，整個人呈現呆滯狀態。旁邊圍著40多個人，有些人還在笑。

張男說，「來到這邊每天都聽得到槍聲，人身安全根本得不到保障，交贖金也不一定能回去。自己還年輕，不想被詐騙等違法犯罪毀了一生。我只有選擇第三個。」

手指被砍後，張某被網友雷某的隨從送往當地一個診所進行治療，當地醫療資源有限，4根手指也救不回來，之後他被強行拖到「弄島口岸」邊境自首點，輾轉回四川老家養傷，竟然被湖北荊州警方通報詐欺。

事後調查，原來詐騙集團利用張男銀行卡詐騙他人，但期間他正在雲南隔離，排除作案嫌疑，目前已無罪釋放。

▲ 逃離緬北的李光向公安講述惡夢之旅。（圖／翻攝 中央政法委長安劍）

類似張男被騙去緬北的血淚故事實在太多，陸媒《海外網》今報導一名逃離緬北的受害人李光，同樣被騙去做電信詐騙，一路上看到很多地方有人揹著槍，只要好奇多看兩眼，對方會衝上來。營區老大要求上交身份證件，只要不配合就會被往死裡打。

李光說，「樓旁邊有座山，不聽話的人都會被打死，丟到山上。除活活被打死，還可能面臨一種生不如死的酷刑『水牢』，整個身體泡在水裡，只露出一顆頭站著，一坐下來就會被水淹，無法休息睡覺。」

報導指出，今年4月大陸公安部刑事偵查局局長劉忠義表示，2021年，先後向柬埔寨、阿聯酋、緬北等重點國家和地區派出多個工作組開展國際執法合作，將610多名犯罪嫌疑人從境外遣返；抓獲從東南亞相關國家迴流的詐騙嫌疑人3.6萬名，深挖破案1.5萬起。

此外，還從境外教育勸返21萬人，赴境外針對大陸內實施詐騙的犯罪嫌疑人大幅減少。