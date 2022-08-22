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網傳確診者「可領3～5萬補助金」　指揮中心澄清：詐騙訊息勿轉傳

▲▼8/22染疫補助是詐騙。（圖／指揮中心提供）

▲確診補助金是詐騙。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

近日有網路謠傳，衛生福利部將提供確診者3～5萬元補助金。指揮中心指揮官王必勝今（22）特此澄清，此為「詐騙訊息」，呼籲民眾切勿輕信轉傳，指揮中心也會請法治單位報案處理。

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，近期流傳之不明訊息，透過簡訊、郵件、Apple之iMessage及Line發送，以「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者三到五萬元補助金」等相關詞彙製作釣魚連結。並假冒疾病管制署名義，誘導民眾於訊息中網址輸入個資等。

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指揮中心澄清，疾病管制署官方並無發布此訊息，籲請民眾提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。

指揮中心提醒，民眾如欲線上申辦衛福部防疫補償，請至專區查詢 (網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/ )；有關今(2022)年最新疫情紓困政策，請民眾至行政院1988專區查詢 (網址：https://1988.taiwan.gov.tw/ )。

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