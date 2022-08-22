幕後／網紅Bump批評讓駐外館很氣餒　外交官一次還原事件真相

▲網紅「好棒Bump」日前接連指控外交部。（圖／翻攝「好棒Bump」YouTube頻道）

記者呂晏慈／台北報導

網紅「好棒Bump」控杜拜辦事處拒發臨時護照給受困的台灣人，連外交部長吳釗燮也遭攻擊，外交部日前還原說法後，負面輿論風向仍持續吹向外交部。對此，一名熟悉內情的年輕外交官受訪時感嘆，從接獲當事人聯繫，一直到最後順利補發護照，杜拜駐館的人員積極投入，並且與當地警方保持密切聯繫，最後人員順利回台，連一句謝謝都沒有，還惹得一身腥。

這名外交官表示，這些人居然可以把整個外交部抹黑到這麼不堪，太沒有天理；他說，讓不法集團跟他們的爪牙替我們決定什麼叫做對錯真相，那整個台灣才是事件最大的受害者」。

該名外交官還原事件始末表示，事情最早是在去年的聖誕節（12月25日）當天，駐館接到來自這位林姓男子的電子郵件，大意是說自己人在杜拜的Al Barsha（阿爾巴沙），因為護照被公司扣住，沒有辦法回台灣，身上也沒有錢，希望駐館幫忙，駐館同仁也在第一時間回覆他，告訴他處理的程序，當下這位當事人並沒有留下任何公司，還有自己所在地的資訊跟其他聯絡方式。

該人員指出，由於案件前後期間，不只台灣，各國到杜拜從事非法博弈、詐騙的人很多，背後的不法集團手法相像，就是會扣留員工護照，避免員工跳槽或逃跑，甚至被司法單位查獲；因此，類似以「護照遺失」或者「被扣留」為由，要來跟自己國家駐杜拜外館申請補發護照、旅行文件的狀況也層出不窮，而為了查證以及「救援」想離開人員的當地警察、各國外交人員也為此疲於奔命。

該人員表示，這類當事人、集團通常都有涉及不法的問題，當地無論警方、各國外交單位對於這類案子也因此格外謹慎。畢竟這些人既不是觀光客，也不是一般公司行號的正當商務客，為這些人「補發護照」就有一定的風險。

他舉例，好比他們的護照往往不是因為遺失，而是被所屬的非法集團扣走，更可能因此流入黑市和犯罪者手裡，更不要說這類人員多半在自己國家還往往是有各種不法前科在案。他直言，對於從事領務這種必須奠基在「誠信」跟「清白」的跨國工作來說，外交人員往往都是要硬著頭皮謹慎應對，以免出紕漏。

這位外交人員說，隔天也就是12月26日，林姓當事人的爸爸打電話到駐處，表示兒子被不法集團拘留，希望可以把他救出來，駐處人員當天剛好協助另外一位L姓的國人補辦護照，表示認識林姓當事人，機警的同仁還立刻請這位L姓國人聯繫林姓男子，包括教他如何用手機定位自己所在的建築物，還請林男提供詳細的位置跟公司資訊，並且詢問他要不要通知警方。

該外交人員轉述，當下林男跟駐處的同事說，擔心如果公司知道警察會來，反而會讓自己有危險，希望駐館的同事不要報案，他會繼續觀望，駐館同仁則請他隨時保持聯絡，同時也告訴林男的爸爸，讓他知道現在兒子的狀況，以及林男表達不願意提供受困地點的狀況。

一直到了29日，林男的父親打電話給駐館，希望駐館可以協助報案，駐館隨即聯繫當地的警察刑事調查總局的外事中隊長，請他們協助救援，接下來幾次林姓男子與他的父親分別致電駐館，還沒看到警察，駐館則在當地警方回覆下，轉告他們目前正在處理中，請他們稍候，駐處也全程與警方保持聯繫，並且確認當事人的安全。

外交人員指出，兩天以後，林男打電話來駐館，說自己假裝生病順利逃脫，駐館隨即也通報警方，回報相關的狀況，當天林姓男子才透過線上方式，像杜拜警方申報護照遺失，1月3日拿到報案證明。

該外交人員稱，從這一天起（1月3日）到杜拜駐館進行身分資料查核，以及取得用來補發用的空白護照這幾天，駐館人員多次致電林男跟另外一位相同處境的Ｌ男，關心他們的狀況，並與警方密切聯繫，確保兩人安全無虞。

他說，這些處理的過程，全程都有紀錄，包括通聯資訊，而駐館依照當地的法令以及自身責任，多次提醒當事人應該報案，還有取得正式的遺失護照證明，不是要為難當事人，而是保護當事人，也避免違背當地法令或反而讓不法集團從中得利。

對於網紅點名外館、外交部長的批評，該名外交人員感到不平地說，「不只台灣，全世界在當地的駐外人員都是同一個標準在處理這類事情，不明究理的亂罵一通，對那段過程中既要替當事人提心吊膽，還怕被不法集團牽連傷害國家形象，這些平常靠一張嘴，就要論斷前線努力的外交人員，這不公平，更是國際笑話」。

這名外交人員說，看到外交人員被抹黑，這幾天不少館處第一線的同仁都十分氣餒，他說這幾天無論越南、泰國等東南亞外館，包括派駐的警政、移民聯絡官全部動員，有人還幾乎全天候待在當地機場，沒有人因為這些人是否從事詐騙而對他們差別待遇，一切只為了更快把他們平安帶回家，而對所有外館人員來說，一心只希望這些朋友們回到國內，不要再與這些不法組織的人事物接觸，好好的恢復正常生活。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

