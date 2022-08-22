陸男困緬北詐騙營「吃狗食、電擊棒伺候」　冒死爬下水道逃生

記者任以芳／綜合報導

柬埔寨和緬甸成為詐騙煉獄，不只台灣和香港人被騙去打工，這幾年也有不少大陸民眾上當。雲南晉寧警方近期發布公布一段影片，受害人是廣西一名32歲的鄧姓男子，2019年被朋友騙到「緬北天堂」，3個月後逃出人間煉獄，他自述在緬北的慘痛遭遇，被迫吃狗剩下食物還是小事，拘禁和毆打是家常便飯，如果逃跑可能被打死。最後，他是爬出營區下水道逃脫成功。

雲南晉寧警方公布另一則4分多鐘影片，鄧男完整講述自己慘痛經歷。他之前在工地上班，月收入不高，有人找他去緬北賭場擔任發牌員，一個薪水有1萬元（單位：人民幣，同下），他立刻被吸引過去，到當地發現是做電信詐騙和洗錢。

對方告知，如果拒絕這份工作，必須得還給他們（詐騙集團成員）3萬偷渡費才能離開，從此過上悲慘生活。鄧男回憶那些日子，「拘禁和毆打是家常便飯，如果逃跑可能面臨被打死。」

鄧男說，「我曾經被毒打到兩天無法下床，他們用電棍、棒球棍之類來打，把我關押在黑屋裡面，都見不到光了。當時內心真的很恐懼，‌‌如果‌‌跟他工作，‌‌那是走上犯罪的道路，‌‌如果不幫忙，‌‌這一輩子的人生估計就完了。」

▲鄧姓男子冒死從緬北逃回講述慘痛遭遇 。（圖／翻攝 中國新聞網綜合晉寧公安）

他也看過營區其他人逃跑的下場。鄧男回憶，「我們全部被放出來，在門口站著，‌‌等那個逃跑的人回來以後，在我們眼前‌‌就拿電擊棒、棒球棍一直打，把那個人打的頭破血流，‌‌動都動不了，我們都看在眼裡。」

最後，鄧男發現詐騙營區有一個下水道，掀開蓋子跑出去外面求援，遇到好心人騎摩托車一路狂奔到中緬邊境。他稱，「我剛跑的時候還沒人發現，剛跑到國門，後面已經追過來，但是那時候有我們中國武警，他們不敢抓我。」

男子稱自己能逃回來已經是萬幸，在警方勸說下，他自願站出來講述去緬北遭詐騙的悲慘經歷，呼籲真的不要相信那些花言巧語，因為有很多人想回來都回不來。

▲鄧姓男子遭詐騙受困過程登上大陸熱搜。 （圖／翻攝 中國新聞網綜合晉寧公安）

目前鄧姓男子因涉嫌幫助訊息網路犯罪活動罪，已被晉寧警方執行逮補。他的自述影片也登上大陸熱搜榜，希望呼籲想去掏金的人三思，天上沒有掉下來餡餅，生命最重要。

陸媒《海外網》報導指出，大陸從2021年起，先後向柬埔寨、阿聯酋、緬北等重點國家和地區派出多個工作組開展國際執法合作，從境外教育勸返21萬人，現在到大陸實施詐騙的犯罪嫌疑人已大幅減少。