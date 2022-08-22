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騙子竟是自己人！「豬仔」捨命跳河逃柬2蛇頭落網　越南警怒曝身份

▲▼越南警方20日捕獲涉嫌「賣豬仔」的2名越籍蛇頭，2人分別為黎文名（左）和阮氏丽（右）。（圖／翻攝自推特）

▲越南警方20日捕獲涉嫌「賣豬仔」的2名越籍蛇頭，2人分別為黎文名（左）和阮氏麗（右）。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

柬越邊境的金鳳娛樂城在當地18日發生暴動，有大批來自越南與中國的被騙「豬仔」相約衝出賭場，跳河遊到越南，可惜最終只有40人成功游到對岸，另有1人溺斃、1人被賭場人員抓回。越南警方20日迅速捕獲涉案的2名蛇頭，發現這2名男女都是越南人，專門負責誘騙越南公民到柬埔寨「工作」。

《柬中時報》引述越通社指出，被捕的2名蛇頭分別是阮氏麗和黎文名，2人皆來自越南湄公河毗鄰柬埔寨的安江省，過去已多次組織越南公民非法出境，並成功將「豬仔」們轉移至賭場「工作」。然而，由於賭場的工作十分辛苦，「豬仔」們不僅沒有工資，甚至連休假日都被剝奪，還經常被殘酷虐打，導致「豬仔」們決定鋌而走險，越境逃回越南。

越南外交部發言人黎氏秋姮20日表示，當局已指示駐柬埔寨代表機構與當地有關部門聯繫，核實信息並檢查該賭場，同時也要求柬方協尋失蹤人員、調查事件原因，同時緊急實施越南公民保護措施，「外交部和越南駐柬埔寨代表機構將繼續密切關注該案以及在柬越南工人的情況，以便及時採取必要保護公民措施，維護越南公民的合法權益」。

《越南快訊》20日報導，金鳳娛樂城發生暴動後，警方在安江市安富區的河中，發現了一名16歲青年的屍體，而當局也將在完成驗屍後，將溺斃青年的遺體交還家屬辦理後事，而警方將調查涉及此案的人口販運詐騙集團。

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