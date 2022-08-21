菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

▲香港YouTuber透露，自家菲傭被誘騙至柬埔寨，結果2個月後傳來「吊點滴」的照片，其後更音訊全無。（圖／翻攝自YouTube／Celia kwok 郭玥彤）

記者張寧倢／綜合報導

近日許多台人被誘騙至柬埔寨、緬甸等地淪為「豬仔」，香港也同樣關注此類事件。香港一名正妹YouTuber就拍影片分享，家中菲傭3個月前突然辭職，說是朋友介紹她到柬埔寨賭場當「電腦程式員」，包機包酒、免簽證就能飛，結果音訊全無，不久後傳來一張「吊點滴」住院照，還說「到柬埔寨的決定是錯的。」

綜合香港《文匯報》等報導，模特兒出身的Celia K. 郭玥彤近年來轉型當KOL，她最近拍片分享身邊人被拐騙至柬埔寨的案例。她說，家中菲傭A小姐突然在3個月前提出請辭，對方表示已經找到「賺錢爽缺」（港稱「筍工」），是朋友介紹她到柬埔寨的賭場擔任「電腦程式員」，月薪7500港幣（約新台幣2.8萬元），包機票、酒店住宿，吃好住好，無需學歷，不用簽證就能搭機啟程。

當時還沒大量爆出「賣豬仔」事件，郭玥彤只覺得奇怪，因為A小姐來自菲律賓偏鄉，學歷和見識不高，不知道她該如何勝任程式設計的工作，便出言勸阻，但對方意志堅定，甚至願意「貼錢離職」，走之前塞了2千多港幣給她。郭玥彤說，A小姐到當地的第一周傳來許多和同事一起「吃香喝辣」的開心生活照，還大讚簡直到了「人間天堂」，每晚住不同飯店。

▲菲傭剛抵達柬埔寨第一周時，以為自己到了「人間天堂」，到處吃香喝辣。（圖／翻攝自YouTube／Celia kwok 郭玥彤）

然而，一個月後她就收到A小姐被財務公司追討債務的信件，才發現她曾向債主誇口說到柬埔寨後會賺錢還款。第二個月，郭玥彤發現A小姐的Facebook帳號突然改名，頁面從菲律賓文變成中文，試著傳訊息給她卻只收到一些表情符號。

郭玥彤透過另一名外傭打探消息，竟然獲得一張已經染成橘髮的A小姐躺在床上「吊點滴」的照片，她不斷試圖聯繫，終於收到對方回傳訊息稱，「到柬埔寨的決定是錯的」。不過，這也是最後一句話，此後A小姐便一直處於失聯狀態。

郭玥彤提醒，雇主務必小心外傭陷入詐騙的求職陷阱。另一名住在緬甸的香港人Victor受訪表示，他半個月前進入KK園區時沒看到血腥毆打場面，但目睹詐騙集團以提供毒品、免費吃喝玩樂「獎勵」派對，鼓勵業績好的「員工」，讓他們不知不覺染上毒癮，但業績差的豬仔除了會被關在暗房之外，也會被賣掉器官或轉賣他處。

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