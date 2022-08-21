快訊／柬埔寨5受騙台人返國！伍麗華證實22:20落地：5位孩子回來了

▲伍麗華證實，5名原鄉青年搭乘班機歸國，在晚間22:20平安落地。（圖／翻攝自臉書／伍麗華）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委伍麗華21日深夜證實，經過借款、匯款等一再確認，5位受困柬埔寨的台人已在當晚10點20分順利返國，飛機平安落地。伍麗華說，這些日子以來服務處幾位助理心情緊繃，一刻也不敢懈怠，所幸在各界幫助下，幾位孩子平安歸來，花費力氣之大難以言喻，但儘管高興，現在還有許多孩子受困待援。

伍麗華投入柬埔寨救援行動，至今接獲超過20件家屬陳情，還協助警方在機場攔下5人。根據最新消息，又有5名屏東縣原鄉青年順利返台，一共3女2男，經泰國曼谷轉機，在21日深夜10點20分搭機平安落地。截至目前為止，伍麗華已協助家屬付贖救回12人。

伍麗華在臉書表示，靠著大家的幫忙，幾個孩子陸陸續續平安歸來，其中的繁複與驚險，好比一種靜默的傾軋，猶如在米粒上刻字，費勁不足為外人道，如今還有許多原鄉青年受困待援，「只有一個信念，一個都不能少！代替所有家屬，感謝所有在最困頓的時刻伸出援手的您！」

事實上，伍麗華前一天的貼文中曾分享救援的心路歷程，談到最讓她難過的，莫過於面對家屬籌不到錢的窘境，因為她很努力提供「免息借款」，但詐騙集團一直把贖金往上加，「希望有人可以伸出援手，雖然一一碰軟釘子，但我仍鼓勵家屬及受困的孩子不要失去希望！」

▼伍麗華接到許多原鄉家庭求助，近來四處奔波聯繫。（圖／翻攝自臉書／伍麗華）