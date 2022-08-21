網瘋傳「高雄人蛇主管」騙200人赴柬埔寨　警方證實已經出境

記者柯沛辰／綜合報導

台人赴柬埔寨淘金，屢傳遭詐騙、虐待。一名王姓男網友在臉書發文指控，高雄一名劉姓男子在柬埔寨擔任人蛇集團主管，至今已經騙了超過200名台灣人赴柬。高雄警方21日證實，劉男5月已出境赴柬埔寨，目前刑大正在追查詳細案情。

王姓男網友在臉書貼出劉男駕照，指控「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管」。王男指出，劉男外號「羽安」，已經騙了200多位台灣人赴柬埔寨，期間不僅施以電擊、毒打，還不給這些人飯吃，「台灣政府如果真的有心，請查明真相！如有需要配合調查之處，我本人全力配合！」

三民警分局指出，經查劉男現年33歲，今年5月從桃園機場出境赴柬，稍早也查訪劉男戶籍地，但劉母表示兒子人在國外賺錢，已經很久沒有回家，不清楚兒子在外做什麼。

▲綽號「羽安」的劉姓男子被點名是「真正人蛇」，資訊在網路上瘋傳。（圖／翻攝臉書）

警方表示，目前詳細案情由刑大專案小組統籌偵辦中，並與劉男家屬保持聯繫。不過，王姓網友在臉書貼出當事人駕照，疑違反個資法，將聯絡王姓網友到案說明。

原先王姓網友在文末強調「如有需要配合調查之處，本人全力配合」，但貼文不久後便刪除，連帶帳號也一併消失，目前警方尚未聯繫上人。

▼警方證實，劉男已在5月出境，詳細案情由刑大追查中。（圖／地方中心）

▼相關資訊目前仍在網路上瘋傳。（圖／翻攝臉書）

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