陸駐柬大使館稱「保護台灣同胞」　外交部斥：一邊放火一邊喊救

▲台中警方日前在外交部協助下逮捕4嫌救回8名被害人。（資料照／民眾提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣人受騙赴柬埔寨打工遭囚施虐案例頻傳，中國大陸駐柬埔寨大使館20日發出一封公開信，聲稱「台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館」。不過，外交部長吳釗燮20日嗆，這是中國一帶一路的遺毒；外交部21日也稱，中方一邊放火，一邊喊救，呼籲應即刻停止對台灣的文攻武嚇，且不再干預台灣與他國的警政與司法互助合作。

中國大陸柬埔寨大使館發文指稱，維護台胞的合法權益是其職責所在，會對「台灣省籍中國公民」一視同仁予以重視，「無論大家在柬遇到任何困難，均可直接聯繫我們」，還宣稱中國使館將對所有公民「提供及時高效的領事保護服務」。

對於中方說法，吳釗燮昨天批評，應該看一看，這是中國一帶一路的遺毒，中國詐騙集團害國人受害，中方說法值得商榷。

此外，外交部今天亦回應說明表示，柬埔寨西哈努克港淪為詐騙集團的犯罪溫床，是中國「一帶一路」政策的遺毒，到目前為止已有包含我國、馬來西亞、印尼、越南等多國公民受害，中國駐柬埔寨大使館卻趁機形塑「中國政府在海外可有效提供台灣同胞急難救助」的假象，形同一邊放火，一邊喊救，這掩蓋不了「一帶一路」政策失敗的事實，也徒增台灣人民對中國政府的反感。中國政府若心中尚有台灣人民，就應即刻停止對台灣的文攻武嚇，且不再干預台灣與他國的警政與司法互助合作。

外交部強調，保護我國旅外國人及行使領事權是外交部及各駐外館處最重要的職責之一，面對近來大幅增加的國人遭誘騙並受困柬埔寨案件，外交部及我國相關駐處經與內政部警政署及移民署與各相關國家通力合作下，已陸續順利營救及協助多位國人安全返國。

外交部鄭重說明，行使領事權是我國主權的一部份，我國政府絕不會外包給他國政府代勞；只有我國駐外館處所發出的中華民國台灣護照及入國證明才是國人應持有合法且有效的旅行文件。外交部將持續與本案主政機關內政部警政署協調合作，加強與柬埔寨及相關國家警政機關的聯繫，進一步提升我國援救能量，協助受害國人儘早返國。