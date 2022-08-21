柬埔寨竹聯幫「龍哥」起底！結識陳啟禮左右手　每年上億進貢軍警

記者白珈陽／台中報導

柬埔寨詐騙問題浮上檯面，檢警近期掌握情資，竹聯幫在當地的幕後首腦，是一名外號「龍哥」的大老，有知情人士指出，「龍哥」早期在台中活動，後來到了柬國與在地軍警關係緊密，台灣人被仲介或招攬至柬國，大多是由「龍哥」操盤。檢警目前正全面清查「龍哥」背景，盼查出其背後金流斬斷金脈，儘速瓦解詐團。

▲檢警日前在桃園機場逮獲人蛇集團幹部。（圖／資料照）

知情人士表示，「龍哥」也有人將其稱之為豪哥，現年約50多歲，聽聞起初他是台中幫成員，以高利貸起家賺取第一桶金後，因緣際會下結識了一名大哥，而該名男子號稱是竹聯幫精神領袖陳啟禮的左右手。

據查，陳啟禮因1984年「江南案」流亡柬埔寨，竹聯幫彼時開始在該國進行毒品走私、地下匯兌、洗錢等不法活動，近年演變成搞電詐生意。

知情人士說，「龍哥」到了柬埔寨之後，一開始也是先做毒品、軍火等生意，為避免被當地軍政府逮捕，每年會花上近億元來「進貢」給柬國將軍，在官商勾結下，「龍哥」混得風生水起，在當地可說是「喊水會結凍」。後來「龍哥」又接觸泰緬人口販運的相關事業，在金三角（緬甸、泰國、寮國）的人口販運、毒品、詐騙等地下工作都有涉獵，算是竹聯幫在柬國非常核心的幕後大老。

▲知情人士指出，竹聯幫在柬國的幕後大老是一名外號「龍哥」的男子。（圖／民眾提供）

不過，因「龍哥」行事作風低調，近年也長居柬浦寨，喜在幕後操盤，鮮少有人知道他真實身分，知情人士坦言「警方要追緝非常困難」。檢警目前已將「龍哥」列為頭號調查目標，盼掌握背後金流揪出金主，讓不法分子通通瓦解。