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快訊／付贖15萬返台！18歲男從柬埔寨逃回　落地曝「有被打」

記者林冠吟／桃園報導

屏東東港一名18歲的鄭姓男子和同鄉相約柬埔寨打工，卻被人蛇集團控制囚禁，向家屬勒贖5千美金（折合約15萬元新台幣），否則揚言會「拖去山區分屍」，據傳柬埔寨黑幫還寄分屍影片給台灣家屬看。鄭男家屬也緊急籌措贖金，希望兒子能平安返台，幾經波折後鄭男在21日下午3時許搭乘華航CI-862班機抵台，航空警察局及屏東縣警局在機場進行人口販運被害人鑑別程序以釐清案情。

▲▼男子因誤信友人所說，和朋友一起前往柬埔寨打工賺錢。（圖／記者世賢翻攝）

▲男子因誤信友人所說，和朋友一起前往柬埔寨打工賺錢。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

鄭男下機後衣著簡便，腳上身穿拖鞋，並未有太多行李，手上只有一箱外觀看似是象棋的盒子。鄭男落地後，也向媒體還原當時狀況表示，當時和朋友一夥人說好要一起去柬埔寨，未料朋友卻突然說有事不能去了，要他們先過去當地，自己隨後就到，但隔一兩天後朋友就直接表示自己有事沒辦法過來，將他們全部丟在當地，他並證實「有被打」。

▲▼男子因誤信友人所說，和朋友一起前往柬埔寨打工賺錢。（圖／記者世賢翻攝）

▲男子因誤信友人所說，和朋友一起前往柬埔寨打工賺錢。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

鄭男也指出，他受困在當地約半個月左右的時間，去之前根本不知道要做什麼樣的工作，在被囚禁的日子裡，他們要做的就是打電話對馬來西亞和新加坡的人進行詐騙，要想逃離園區只能賠錢換自由，所幸爸媽依言繳納15萬元贖金後，真的讓他平安返台。

不過據了解，鄭男所搭乘的飛機，航班上還有一名同為受害人的張姓男子也順利逃出魔爪返台，航警在2人落地時向2人告知，將帶2人前往做筆錄，以釐清後續案情。

▲▼男子因誤信友人所說，和朋友一起前往柬埔寨打工賺錢。（圖／攝影中心翻攝）

▲▼鄭男落地返台的航班上，還有另一名同為受害人的張姓男子。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲▼男子因誤信友人所說，和朋友一起前往柬埔寨打工賺錢。（圖／攝影中心翻攝）

全案緣由系18歲的林嫌於今年5月中旬透過手機交友軟體結識暱稱「阿文」的男子，對方自稱在柬埔寨工作，要求林仲介年輕台人赴柬，並承諾介紹1人就支付6000美金(約新台幣18萬183元)的費用；林嫌遂找來一起長大的同學好友鄭男以及鄭男的好友陳男共赴柬埔寨，豈料在登機前一刻，林嫌卻以和陳男吵架為由脫團，放鳥2人，最終只有鄭、陳飛往金邊，淪為詐團手中「豬仔」。

而鄭男的家屬起先不知情，僅以為兒子要到台中當保全，當天下午就抵達台中，當時還有報平安，不料3日凌晨卻跑去桃園機場，家人試圖再次聯絡時已經找不到人；沒多久家人就發現鄭男臉書出現簡體字PO文，招募國人到柬埔寨工作，還強調不要亂相信網路上詐騙廣告，「可來問我，保證你人身安全，也可以回到台灣。」

然而鄭母5日卻接到兒子的求救電話，他表示自己被困在柬埔寨，經常遭幹部虐打，且對方態度囂張，稱警察抓不到他們，還表示若要贖回鄭男，必須再找6人到柬埔寨當「替死鬼」，不然就是支付15萬2000元贖金，還要求在19日0時前付贖，否則就要把人「拖去後山分屍」。

▲▼男子因誤信友人所說，和朋友一起前往柬埔寨打工賺錢。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲男子因誤信友人所說，和朋友一起前往柬埔寨打工賺錢。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

15日國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷在知道相關情事後，也以國會外交名義搭機到柬埔寨透過當地台商會居中協調，從西港詐騙園區救出受困的陳男，不過最後因資金不夠，因而未能將鄭男也順利救出，也讓鄭男的家屬相當心急。

所幸儘管鄭家經濟狀況不佳，父母均靠打工維生扶養4小孩，但在當地善心人士捐助下，鄭家人20日匯出15萬元新台幣，將鄭男贖回，而鄭男也在21日下午順利搭上返台班機抵台。不過航警在鄭男落地後，也立即上前關心，後續也會將鄭男帶回警局製作筆錄，以釐清相關案情。

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