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挺Bump批「吳釗燮打嘴砲」　藍黨團：若家屬求助中國，蔡政府會很難看

▲國民黨團21日上午召開「支持好棒Bump 吳釗燮出來面對！」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團21日上午召開「支持好棒Bump 吳釗燮出來面對！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

網紅「好棒Bump」去年開始多次前往柬埔寨、杜拜營救遭詐騙的台灣年輕人，然而當他控訴杜拜辦事處拒發臨時護照給受困台人，外交部卻說「以訛傳訛，誤導國人」，讓他氣到槓上外交部。對此，國民黨立法院黨團21日聲援好棒Bump，並呼籲蔡政府必須立即對外館提供稱配的人力、預算和一切資源。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團支持好棒Bump，謝謝他以個人的力量，協助國內年輕人在異地遭誘騙後脫困，國民黨團表達感謝之意。曾說，外交部對Bump說法，剛開始稱是「勿以訛傳訛、誤導國人」，後來因為外界反彈聲浪大，才改變態度「感謝好棒Bump的熱心救人」，這代表外交部在處理上的傲慢、霸道，國民黨團給予最嚴厲的譴責，外交部欺負善良老百姓、欺負為國奉獻的網紅好棒Bump。

對於外交部長吳釗燮稱柬埔寨詐騙是中國「一帶一路的遺毒」，曾銘宗表示，吳發表意見，國民黨團沒有意見，但是不要打嘴砲，請拿出具體辦法把國人救出來，假設到時候真的很多家屬跟中國駐柬埔寨使領館求助，蔡政府會相當難看，也顯現出蔡政府既失能、又失靈。

曾銘宗也喊話外交部，國民黨團要求不要只是成立專案小組，要趕快提出可行性辦法，把國人救出來。國民黨團誠懇地拜託蔡英文總統，請關心300多位遭誘騙在柬埔寨的苦難台灣青年，不要只會選舉，只想要維護、拯救前新竹市長林智堅，300多位年輕人和家庭，急迫需要總統蔡英文的關心，不要只關心林智堅。

國民黨團書記長李德維則表示，到目前為止，行政院長蘇貞昌還搞不清楚，現在到底有多少位台灣年輕人被誘騙到柬埔寨，政府應該必須盡速清查掌握人數；其次，盡速建立拯救管道，可以利用個人關係，或半官方關係、民間團體如慈濟等，在柬埔寨設立救援管道。

國民黨團副書記者洪孟楷也指出，警政署對外表示，現在有4,679為國人在柬埔寨，373人可能是被害者，333人等待救援，國民黨團要問外交部，從過去到現在，到底有沒有增派專案人力進駐柬埔寨？讓國人有個直接、有效、快速的管道，找到外交人員求援？答案是沒有的。因此，朝野立委應該不能分你我，共同口徑，求蔡政府停止大內宣，給予專責的人力、預算，派入柬埔寨，讓國人有人可找。

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