馬英九批《中介法》只會妨害言論自由　要民進黨好好檢討

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣府與體育聯合總會與金門體育會從8月19日至24日，在金門舉辦「中華民國111年秋季體育活動聯合競賽」，21日舉行開幕典禮，這也是40年來首度移師金門舉行，共分為慢壘、羽球、網球、籃球等10個項目，盛況可期。而馬英九前總統也親至金門出席開幕式，為所有參加選手勉勵打氣。

▲馬前總統到金門參加秋季體育活動聯合競賽開幕式。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



而馬前總統受訪時也表達對時事的關心，對於近日引發熱議的數位中介法，他表示有報載指出蘇貞昌院長已暫時停止此法，若不停止只會妨害言論自由，並說民進黨自稱重視言論自由，卻提出這種嚴重傷害的法案，他強調民進黨應該要好好檢討。

▲馬前總統怒批政府強推數位中介法嚴重妨害言論自由，柬埔寨問題也「動作太慢、推卸責任」。



另外，針對仍有許多國人受困在柬埔寨，馬前總統也怒批政府營救的動作太慢、速度太慢，又推卸責任，更是需要深自檢討，並補述自己總統任內也曾發生過類似情況，但他很快與大陸合作、抓了當時在東南亞國家的100多名不肖分子，強調「這是做得到的，只是看要不要做而已」。

金門縣長楊鎮浯對於金門首度獲得秋季體育運動聯合競賽的主辦權，表示在教育部體育署暨各縣體育會的支持下，活動得以順利進行，他說，這次的活動很有意義，特別是在後疫情時期，大家組隊來金門，澎湖甚至組隊包機直航，透過這樣的運動會可以讓更多全國的好朋友來金門，活絡金門的氛圍，也能讓更多好朋友認識金門。

金門體育會理事長唐麗輝表示，今年共分競賽項目：(一)觀摩項目：1.元極舞2.土風舞3.太極拳4.國標舞5.柔力球6.生存遊戲7.活力健康舞(二)競技項目：1.網球2.木球3.籃球4.羽球5.槌球6.慢速壘球，賽事時間從8月19日(星期五)至8月24日(星期三)。

據統計本次台灣各縣市組隊來金參加人數高達有1800人次，加上在地的有1500多人，各縣市組期盼透過這項全國運動賽事帶動地區運動產業。