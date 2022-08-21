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南警出動執法利器　「重磅」出擊2日21輛超重沒入

▲台南市交通警察大隊「車磅」出擊，專秤微型電動二輪車，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通警察大隊「車磅」出擊，專秤微型電動二輪車，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

合法「微型電動二輪車」時速不可超過25公里，含電池重量不可以超過60公斤，台南市警局鎖定「車重」這項重點，特別採購大型電子磅秤，祭出電子「重磅」，專秤違法拼裝電動車的斤兩，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。

▲台南市交通警察大隊「車磅」出擊，專秤微型電動二輪車，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計台南市自2022年6月14日起執行「電動自行車執法計畫」專案迄今，已沒入未經審驗合格拼裝車72輛，另外取締審驗合格但變更設備電動車43件，讓違法微型電動二輪車無所遁形。

▲台南市交通警察大隊「車磅」出擊，專秤微型電動二輪車，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

路上常見改裝酷炫、時速跟機車一樣快的微型電動二輪車，暗藏車體不穩定、行駛安全及車輛追蹤管理等安全問題，因為不用考照，不受政府管理，深受部分學生或外籍人士喜愛，但這類無牌照且無強制投保車輛，發生事故經常衍生賠償問題，如果發生肇逃案件更難以追查，所以微型電動二輪車受到政府重視，將在今年11月起全面掛牌納管，並強制投保。

▲台南市交通警察大隊「車磅」出擊，專秤微型電動二輪車，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方強調，微型電動二輪車駕駛應注意自身車輛的「車體健康」狀況，切勿「超改、超重、超速」，也就是「不要改裝」、「含電池車重不得超過60公斤以上」及「時速不得超過每小時27.5公里」，倘若車輛有上述三高問題，強行上路將可能吃上罰單，更可能遭到沒入，取締違法微型電動二輪車已列為臺南市警察局執法重點，切勿以身試法。

▲台南市交通警察大隊「車磅」出擊，專秤微型電動二輪車，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市交通警察大隊「車磅」出擊，專秤微型電動二輪車，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市交通警察大隊「車磅」出擊，專秤微型電動二輪車，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長方仰寧強調，部分店家為了牟利，以化整為零方式進口大陸製不良零組件，拼裝後以低價販售給外籍移工或民眾，但拼裝車體結構或電系設備不穩定，在車輛充電時，更有發生火燒車風險，呼籲民眾駕駛合法車輛上路；另外警方將比照酒駕肇事溯源機制，溯源販賣違法成品店家，必要時運用第三方警政，從源頭管理做起，遏止拼裝車危害市民行車安全。

▲台南市交通警察大隊「車磅」出擊，專秤微型電動二輪車，重量超標即「沒入」處分，啟用2日就有21輛遭到警方沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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