拚戰苦讀4年　南警許智豪考取警大二技金榜

▲台南市警六分局鹽埕出所警員許智豪,拚戰苦讀4年,今年終於一舉考取警大二技交通系。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

台南市警六分局鹽埕出所警員許智豪,拚戰苦讀4年,承受僅差0.18分高分落榜的失落,今年終於一舉考取警大二技交通系,17日他將前往警大入學報到,市警六分局分局長許敏能、南區警友辦事處、鹽埕所對他深表祝福與喝采,他的奮鬥故事也在同事間傳為佳話。

近年因延退風潮,警官缺額減少,影響警大招生名額直直落,二技從2019年30個名額,縮減至2022年10個名額,警大入學窄門變得更窄,但鹽埕所許智豪仍在艱難考驗中突破重圍,一圓警官夢。尤其警大二技入學考,筆試60%和資積分40%共同採計,上榜者不能是只會讀書的書呆子、必須能文能武,「揹了槍就會辦案、拿了筆就能考試」,文武雙全加上拚戰不懈,能讀書也能做事,才能一嚐上榜的甜美果實。

28歲許智豪,警專31期畢業,在屏東長大。2014年警校畢業,分發台南市警六分局鹽埕所,一待就是8年。許智豪是通緝剋星、監視器達人,最令同事稱許的:就是「不計較、樂於助人」,不管是不是自己受理的案件,只要是鹽埕轄區,他都放在心上,積極查辦。2019年3月,民眾賴以維生的小貨車遭竊,竊嫌拔牌又將車體塗漆變裝,自以為高招,仍被許員鷹眼識破;他也曾協助迷途阿嬤,連同腳踏車和人,一起載送平安返回10多公里車程外的住處。

「How bad do you want it!」許智豪強調:「你有多渴望,決定你有多大成就」。他在鹽埕所8年時間裡,看過門口貼過無數紅榜:頭髮斑白的老學長多次挫敗落榜後,如願考上二類;也沾光過學妹、警專同學上榜的喜悅,今年終於輪到自己上榜了,他想勉勵所有學弟妹:只有堅持到底,努力不懈,下一次門口紅榜上的名字就會是你!