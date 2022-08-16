拚戰苦讀4年　南警許智豪考取警大二技金榜

▲台南市警六分局鹽埕出所警員許智豪，拚戰苦讀4年，今年終於一舉考取警大二技交通系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局鹽埕出所警員許智豪，拚戰苦讀4年，承受僅差0.18分高分落榜的失落，今年終於一舉考取警大二技交通系，17日他將前往警大入學報到，市警六分局分局長許敏能、南區警友辦事處、鹽埕所對他深表祝福與喝采，他的奮鬥故事也在同事間傳為佳話。

近年因延退風潮，警官缺額減少，影響警大招生名額直直落，二技從2019年30個名額，縮減至2022年10個名額，警大入學窄門變得更窄，但鹽埕所許智豪仍在艱難考驗中突破重圍，一圓警官夢。尤其警大二技入學考，筆試60％和資積分40％共同採計，上榜者不能是只會讀書的書呆子、必須能文能武，「揹了槍就會辦案、拿了筆就能考試」，文武雙全加上拚戰不懈，能讀書也能做事，才能一嚐上榜的甜美果實。

28歲許智豪，警專31期畢業，在屏東長大。2014年警校畢業，分發台南市警六分局鹽埕所，一待就是8年。許智豪是通緝剋星、監視器達人，最令同事稱許的：就是「不計較、樂於助人」，不管是不是自己受理的案件，只要是鹽埕轄區，他都放在心上，積極查辦。2019年3月，民眾賴以維生的小貨車遭竊，竊嫌拔牌又將車體塗漆變裝，自以為高招，仍被許員鷹眼識破；他也曾協助迷途阿嬤，連同腳踏車和人，一起載送平安返回10多公里車程外的住處。

「How bad do you want it!」許智豪強調：「你有多渴望，決定你有多大成就」。他在鹽埕所8年時間裡，看過門口貼過無數紅榜：頭髮斑白的老學長多次挫敗落榜後，如願考上二類；也沾光過學妹、警專同學上榜的喜悅，今年終於輪到自己上榜了，他想勉勵所有學弟妹：只有堅持到底，努力不懈，下一次門口紅榜上的名字就會是你！