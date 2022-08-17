誤以為安全帽失竊女子氣撲撲報警　南警解謎原為烏龍一場

▲女子誤以為新買的安全帽被偷，憤而向警方報案，結果卻是烏龍一場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名25歲陳姓機車女騎士，16日晚間9時許氣急敗壞向市警二分局民權派出所報案，説她去中西區中山路書局買書，要騎車時發現機車座墊上的安全帽不翼而飛，她氣炸臭罵連安全帽都要偷，憤而報警處理，警方調閱監視器才查出女子安全帽被強風吹落並非被偷，原為烏龍一場。

陳姓女騎士説，她16日晚間至中西區中山路書局買書，因機車置物箱沒有空間，便將新買的安全帽放在機車座墊上，待買完書後出來，卻發現安全帽不見了，而當下無備用安全帽可用，不敢貿然騎車回家，因此向市警二分局民權派出所報案求助。

市警二分局民權派出所警員黃琮民、陳俊安獲報後，立即調閱附近監視器畫面，發現女騎士的安全帽是被一陣強風吹落滾到路中，一名熱心民眾撿起，但民眾並不知道安全帽失主是誰，只好撿起來放置在旁邊騎樓處，等待失主能自行取回。因當時女騎士發現座墊上安全帽不見時，氣的直發抖，根本沒有心情注意到安全帽就在旁邊騎樓處，才憤而案。

市警二分局表示，員警調閱監視器迅速釐清真相後，陳姓女騎士領回安全帽，向警方道歉也道謝說「真是不好意思，誤會一場」，非常感謝員警積極在百忙之中熱心協助，並豎起大拇指說「台南警察真好！感謝」。