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落實巡邏路檢　南警查緝毒品成果犯豐碩

▲台南市永康分局鹽行派出所，連續於執行夜間巡邏勤務，盤查可疑人車，查獲2起品案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局鹽行派出所，連續於執行夜間巡邏勤務，盤查可疑人車，查獲2起品案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局暑期青春專案除積極舉辦各項犯罪預防宣導活動外，更對轄區毒品淨化打擊工作列為重點，尤其鹽行派出所連續於執行夜間巡邏勤務，在轄區易發生危害之處所，實施盤查可疑人車，被眼尖員警發現攜帶毒品，兩案均依毒品罪嫌送辦。

鹽行派出所警員陳俊哲及顏偉桐等2員，於18日深夜12時許深夜巡邏時，見逾檢註銷自小客車未開大燈，進行攔查，駕駛假裝配合隨即又加速駕車逃逸，執勤員警尾隨其後於王行路攔停，駕駛趁亂下車逃逸，查車上其中1名乘客為失聯移工，另亦再1名乘客身上起獲毒品安非他命一包（毛重0.24公克）及不明粉末一包（毛重0.44公克）等物，19日遭警方移送法辦，另將失聯移工移專勤隊歸案。

▲台南市永康分局鹽行派出所，連續於執行夜間巡邏勤務，盤查可疑人車，查獲2起品案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另19日晚間，該鹽行所長侯俊誠、警員林彥任、陳俊哲及王紹驊等4員執行擴大臨檢勤務時，行經三民街巷內，發現一部自小客車怠速停於暗處，且29歲朱姓駕駛眼神慌張，形跡可疑，經盤查後果然又在車內發現藏有毒品咖啡包61包（總重230.61公克）。一日兩起街頭查獲毒品案後均依毒品罪嫌移送法辦，鹽行所員警線上查獲毒品成果豐碩。

永康分局長甘炎民表示，鹽行派出所員警主動攔查針對可疑人、車實施盤查，進而查獲毒品案，充分展現在街頭打擊犯罪的努力與維護治安決心，以淨化民眾無毒生活環境，民眾如有發現可疑或不法情事，可立即撥打110報案或與轄區派出所聯繫，永康分局將立即派員查處，全力掃蕩毒品亂源，建構社區安全防護網。

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