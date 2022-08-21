全球掀「訪台潮流」　丹麥準備好了！6政黨議員預計秋天訪台

▲丹麥自由黨外交事務發言人詹森（Michael Aastrup Jensen）。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

繼美國國會代表團接連訪台，丹麥6個不同政黨的代表向丹麥報紙《政治報》透露，準備好預計於今年秋天訪問台灣，表達挺台立場。

歐洲媒體The Local報導，這6個政黨分別是保守黨（Conservatives）、紅綠聯盟（Enhedslisten）、社會自由黨 （Radikale Venstre）、丹麥人民黨（Dansk Folkeparti, DF）、自由黨（Venstre）黨和新的丹麥民主黨（Danmarksdemokraterne）。

「台灣現在需要的是我們的支持」，自由黨外交事務發言人詹森（Michael Aastrup Jensen）說，多名政界人士已計畫在秋天訪台，「我們在這一點上必須保持堅定立場，那就是台灣不應該像中國希望的那樣被孤立，絕對不能讓（中國）得逞」。

在丹麥議員有意訪台的消息傳出前，日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員、事務局長木原稔將於8月22日至24日訪問台灣。

在美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率領訪團來到台灣後，儘管中國政府在台灣周邊海域進行軍事演習作為回應表達不滿，但國際社會上的輿論仍持續發酵中。依據衛報先前報導，英國國會下議院外交事務委員會正規劃代表團訪台，時間點可能會在今年11月或12月初。