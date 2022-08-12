英議員：外委會今年「毫無疑問」將訪台　稱北京對裴洛西反應過度

▲英國議員、國會外交委員會成員凱恩斯（Alicia Kearns）受訪表示，外委會訪台行程未受局勢影響。（圖／翻攝自Facebook／Alicia Kearns MP）

文／中央社記者陳韻聿倫敦12日專電

英國國會外交委員會成員凱恩斯告訴中央社，除非台灣方面判定暫時不宜，外委會「毫無疑問」今年稍晚會訪問台灣，北京對美國眾議院議長裴洛西訪台的激烈反應未影響訪台計畫。

凱恩斯（Alicia Kearns）指出，事實上，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台原本可以「不成議題」，但中國國家主席習近平選擇讓它成為議題，而他作此決定的考量研判包括中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」政策影響經濟成長，國內不滿情緒上升，且金融體系也問題頻傳。對尋求第3任期的習近平而言，他必須在今秋中共20大召開前確保絕對的權力優勢。

凱恩斯說，「透過製造外部敵人或危機以分散各界對國內問題的注意力，習近平絕對不是第一個這麼做的專制統治者。」

35歲的凱恩斯經2019年大選進入國會，此前曾在國防部、外交部、司法部任職，擔任資深新聞官。凱恩斯為保守黨籍議員，目前是外委會召集人（有別於主席）。

她近日接受中央社專訪時提到，當她在2020年3月成為外委會一員，她很快就提議將訪問台灣列為當屆委員會外國訪問行程的第一站。她告訴記者，雖然從未造訪，但她「不知為何對台灣非常有好感」。

▲英議員凱恩斯表示，她對台灣非常有好感，看不出有任何取消訪台的理由。（圖／翻攝自Facebook／Alicia Kearns MP）

儘管中國駐英大使鄭澤光2日在裴洛西訪台期間罕見召開記者會，會中並警告英國議員勿「跟著美國玩火」，若訪台將給中英關係帶來「嚴重後果」，凱恩斯說，她看不出有任何取消訪台的理由，除非「台灣方面請我們這麼做」。

她強調，「我們是台灣的朋友、盟友」，因此首要問題永遠應該是「台灣希望我們做什麼」或是「台灣『不』希望我們做什麼」，並尊重台灣方面的判斷。

她說，身為朋友、盟友，就是要懂得傾聽，並確保英國在台灣的優先要務符合台灣民眾的需求與期待。

英國國會外委會原定今年2月訪台，因部分議員確診臨時決定延期。有消息指出，訪團預計11或12月成行，凱恩斯受訪時以安全考量為由不願公開證實，僅表示時間點落在今年內。

她指出，北京對裴洛西訪台反應過度，更不應視外委會訪台為「威脅」或意圖升高局勢。她說，儘可能深入暸解世界各地的緊張情勢是外委會成員的職責，而台灣的內外情勢顯然值得暸解。

「中共應該要對我們求知的態度表示歡迎才對」，凱恩斯說，「我不認為孔子會否定（自我）教育的價值。」

至於來台最想探索的議題，凱恩斯說，她個人十分期待探討英國與台灣簽訂貿易協議的可能性，以及台灣如何應對發自中國且手段涵蓋經貿、資訊、網路等領域的混合戰。她也熱切希望更深入認識台灣的歷史、文化和社會。

「謝謝你們當英國的好朋友」，迫不及待要首次訪台的凱恩斯在訪談近尾聲時對台灣民眾說，「尤其是在COVID-19疫情蔓延全球期間，台灣曾試著協助守護世界各地民眾的安全。」

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