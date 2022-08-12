　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英議員：外委會今年「毫無疑問」將訪台　稱北京對裴洛西反應過度

▲▼英國議員、國會外交委員會成員凱恩斯（Alicia Kearns）。（圖／翻攝自Facebook／Alicia Kearns MP）

▲英國議員、國會外交委員會成員凱恩斯（Alicia Kearns）受訪表示，外委會訪台行程未受局勢影響。（圖／翻攝自Facebook／Alicia Kearns MP）

文／中央社記者陳韻聿倫敦12日專電

英國國會外交委員會成員凱恩斯告訴中央社，除非台灣方面判定暫時不宜，外委會「毫無疑問」今年稍晚會訪問台灣，北京對美國眾議院議長裴洛西訪台的激烈反應未影響訪台計畫。

凱恩斯（Alicia Kearns）指出，事實上，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台原本可以「不成議題」，但中國國家主席習近平選擇讓它成為議題，而他作此決定的考量研判包括中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」政策影響經濟成長，國內不滿情緒上升，且金融體系也問題頻傳。對尋求第3任期的習近平而言，他必須在今秋中共20大召開前確保絕對的權力優勢。

凱恩斯說，「透過製造外部敵人或危機以分散各界對國內問題的注意力，習近平絕對不是第一個這麼做的專制統治者。」

35歲的凱恩斯經2019年大選進入國會，此前曾在國防部、外交部、司法部任職，擔任資深新聞官。凱恩斯為保守黨籍議員，目前是外委會召集人（有別於主席）。

她近日接受中央社專訪時提到，當她在2020年3月成為外委會一員，她很快就提議將訪問台灣列為當屆委員會外國訪問行程的第一站。她告訴記者，雖然從未造訪，但她「不知為何對台灣非常有好感」。

▲▼英國議員、國會外交委員會成員凱恩斯（Alicia Kearns）。（圖／翻攝自Facebook／Alicia Kearns MP）

▲英議員凱恩斯表示，她對台灣非常有好感，看不出有任何取消訪台的理由。（圖／翻攝自Facebook／Alicia Kearns MP）

儘管中國駐英大使鄭澤光2日在裴洛西訪台期間罕見召開記者會，會中並警告英國議員勿「跟著美國玩火」，若訪台將給中英關係帶來「嚴重後果」，凱恩斯說，她看不出有任何取消訪台的理由，除非「台灣方面請我們這麼做」。

她強調，「我們是台灣的朋友、盟友」，因此首要問題永遠應該是「台灣希望我們做什麼」或是「台灣『不』希望我們做什麼」，並尊重台灣方面的判斷。

她說，身為朋友、盟友，就是要懂得傾聽，並確保英國在台灣的優先要務符合台灣民眾的需求與期待。

英國國會外委會原定今年2月訪台，因部分議員確診臨時決定延期。有消息指出，訪團預計11或12月成行，凱恩斯受訪時以安全考量為由不願公開證實，僅表示時間點落在今年內。

她指出，北京對裴洛西訪台反應過度，更不應視外委會訪台為「威脅」或意圖升高局勢。她說，儘可能深入暸解世界各地的緊張情勢是外委會成員的職責，而台灣的內外情勢顯然值得暸解。

「中共應該要對我們求知的態度表示歡迎才對」，凱恩斯說，「我不認為孔子會否定（自我）教育的價值。」

至於來台最想探索的議題，凱恩斯說，她個人十分期待探討英國與台灣簽訂貿易協議的可能性，以及台灣如何應對發自中國且手段涵蓋經貿、資訊、網路等領域的混合戰。她也熱切希望更深入認識台灣的歷史、文化和社會。

「謝謝你們當英國的好朋友」，迫不及待要首次訪台的凱恩斯在訪談近尾聲時對台灣民眾說，「尤其是在COVID-19疫情蔓延全球期間，台灣曾試著協助守護世界各地民眾的安全。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
快訊／PLG公布跨聯盟比賽名單！狀元張鎮衙領銜
林智堅台大上課「打卡12次」　自嗨文被挖出：越看越尷尬
獨／台女皮皮現身連線　親揭「柬埔寨詐騙」7天如煉獄
男赴柬埔寨「遭割腿凌遲」丟包街頭　台商幫送醫：腳爛了
詐騙6千萬　警抄水房衝入！主嫌脫光光正在嘿咻
矇眼害撞牆、食物加滿滿辣油　父母虐死雙胞胎3歲兒
已婚大學教授劈9女！　「內射流出來」鹹濕對話曝
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓F-4E戰鬥機墜海　2機師成功生還

愛子公主再婉拒製作新皇冠！至少省3000萬稅金　日本國民一片叫好

斯里蘭卡「落跑前總統」抵達曼谷　泰國：無關政治庇護

美CDC最新防疫指南　建議「取消」社交距離和隔離

找靈媒聯手欺騙有錢媽「被詛咒」　誇張女兒爽奪42億元藝術品

南韓公佈特赦名單！李在鎔復職「重掌三星」　李明博未獲特赦

英議員：外委會今年「毫無疑問」將訪台　稱北京對裴洛西反應過度

華郵：FBI突襲搜查川普海湖莊園　與核武機密文件有關

馬兒操到中暑「半路癱倒」！紐約馬伕暴力鞭打畫面瘋傳　網全氣炸

北韓民眾心疼落淚！聽到金正恩「染疫受折磨」　鐵血軍人哭到顫抖

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

快訊／南韓F-4E戰鬥機墜海　2機師成功生還

愛子公主再婉拒製作新皇冠！至少省3000萬稅金　日本國民一片叫好

斯里蘭卡「落跑前總統」抵達曼谷　泰國：無關政治庇護

美CDC最新防疫指南　建議「取消」社交距離和隔離

找靈媒聯手欺騙有錢媽「被詛咒」　誇張女兒爽奪42億元藝術品

南韓公佈特赦名單！李在鎔復職「重掌三星」　李明博未獲特赦

英議員：外委會今年「毫無疑問」將訪台　稱北京對裴洛西反應過度

華郵：FBI突襲搜查川普海湖莊園　與核武機密文件有關

馬兒操到中暑「半路癱倒」！紐約馬伕暴力鞭打畫面瘋傳　網全氣炸

北韓民眾心疼落淚！聽到金正恩「染疫受折磨」　鐵血軍人哭到顫抖

小熊鈴木誠也玉米田亮相超興奮　首局敲安得分成日本第1人

學倫會處資訊不對稱地位　林智堅未配合調查就不應喊冤

狂人曬對帳單「我是否不適合買股」　網歪樓求開群：賺的分你

快訊／PLG公布跨聯盟比賽名單！狀元張鎮衙領銜　落選秀高承恩獲邀

台中人手刀衝啊！威秀影城50元電影票8／19開搶　限量2000張

快訊／南韓F-4E戰鬥機墜海　2機師成功生還

搭捷運掏彈匣「裝備保養」嚇壞民眾　他辯：要去玩生存遊戲啦！

柬埔寨詐騙狂聊20分鐘「3個月賺449萬」　網揪2字露餡了

曾在他面前慘跌　鄭容和「記了6年」現身問：妳之前跌倒還好嗎？

哈根達斯、GODIVA陷「致癌物」風波　醫：環氧乙烷連續驗出不尋常

國際熱門新聞

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

柬埔寨詐騙爆新招　「騙一個太慢，現在騙一群」

南韓超兇繪師「暴力破壞門」脫逃！最新行蹤曝光

少女表愛意　抽男友HIV血注入自己

愛沙尼亞退出！中國中東歐合作剩14+1

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

美媒：習近平曾向拜登表達「無意開戰」

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣

全球最佛老闆再漲工資　保證20萬薪

差46歲！少女嫁地主伯　2個月後離了

法國海軍參謀長罕見表態：團結作戰即能戰勝中國

金融時報：台灣處境艱難　蔡總統是最安全選項

人妻上網徵小三「包吃包住」付薪水！

更多熱門

相關新聞

裴洛西質疑北京反應過大　陸外交部回應

裴洛西質疑北京反應過大　陸外交部回應

美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）接受媒體訪問指出，不理解數月前美國會議員訪台沒有影響，她的訪問引發中國對高度關注。大陸外交部今（10）日回應，4個多月前反覆向美方表明，堅決反對裴洛西訪台，但美國依然一意孤行。他批評，美方侵犯中國主權再、干涉中國內政，「只要美方做一次，中方就必定堅決鬥爭一次。」

裴洛西丈夫港資產174億美元　陸媒批：狂撈油水

裴洛西丈夫港資產174億美元　陸媒批：狂撈油水

台學者：二十大對台政策恐納入武統

台學者：二十大對台政策恐納入武統

陸學者暗示ECFA可能「失去繼續的意義」

陸學者暗示ECFA可能「失去繼續的意義」

陸外交部「劍指」美國執行「8項反制措施」

陸外交部「劍指」美國執行「8項反制措施」

關鍵字：

英國外委會英國國會英國議員訪台訪台計畫

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

「時薪開200元」仍找嘸人！網一看行業猛搖頭

老爸帶女兒體驗搬磚　「1亮點」卻讓網友歪樓

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

黃義達43歲近況曝　粉絲激動：等到都當媽了

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面