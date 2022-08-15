美參眾議員訪台　陸外交部批：將採取「堅決措施」捍衛主權

▲美國參議員馬基率團來台Ed Markey。（圖／外交部提供）

記者蔡儀潔／北京報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日率團訪台。對此，國台辦今（15）日表示「堅決反對」，稱美國某些人不汲取裴洛西竄台嚴重後果的教訓。大陸外交部則強調，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

國台辦新聞發言人馬曉光指出，「美國某些政客和議員竄訪中國台灣地區是違背美方在台灣問題上作出的嚴肅承諾、蓄意破壞台海地區和平穩定的又一例證。這種錯誤行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，我們對此堅決反對。」

馬曉光表示，美國某些人不汲取裴洛西竄台嚴重後果的教訓，民進黨當局一再拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，充分暴露美「以台制華」和民進黨當局「倚美謀獨」險惡用心。

他強調，「我們捍衛國家主權和領土完整的鬥爭得到國際社會廣泛支持。正告民進黨當局，如果在挾洋自重、謀『獨』挑釁的路上不知收斂，必將遭到更嚴厲的打擊。」

▲大陸政府對美國參議員率團來台表示反對。（圖／外交部提供）

大陸外交部發言人汪文斌今日下午則回應道，馬基一行不顧中方嚴正交涉和堅決反對，「執意竄訪中國台灣地區」，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

他接著指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本准則，也是中美建交和兩國關係發展的政治基礎，實現中國統一是不可阻擋的歷史大勢，是中國人民堅不可摧的共同意志。

汪文斌強調，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的錯誤道路上越走越遠，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害；中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整；美國少數政客與台獨分裂勢力沆瀣一氣，妄圖挑戰一個中國原則，不自量力，注定失敗。