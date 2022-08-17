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大陸 大陸焦點 特派現場

「遺憾美方聽不進去！」　秦剛：裴洛西訪台是政治挑釁和鬧劇

▲▼ 秦剛接受西方主流媒體專訪 。（圖／翻攝 陸外交部官網）

▲ 秦剛接受西方主流媒體專訪 。（圖／翻攝 陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中國駐美大使秦剛昨16日在華盛頓接受美國主流媒體訪問，特地重申拜登總統多次表示，美國一中政策沒有改變，美方不支持台灣「獨立」，美方就要說到做到。他同時再次用「五個嚴重」批評裴洛西訪台是一場徹頭徹尾的政治挑釁和鬧劇，呼籲美國停止「以台制華」，不要讓「台獨」分裂勢力在危險的道路上越走越遠。

中國外交部官網公布秦剛接受路透社、美聯社、彭博社、全國公共廣播電台（NPR）、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《紐約客》、《國會山報》、POLITICO、AXIOS、《防務一號》等美國主流媒體聯合訪問，就中美關係、台灣問題、涉港問題、中國外交回答。

秦剛首先批評，美國眾議院議長裴洛西（Nacy Pelosi）不顧中方堅決反對和反覆交涉，在美國政府的縱容和安排下訪台，「嚴重違背一個中國原則，嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重違背美方所作的承諾，嚴重危害台海和平穩定。事實證明這是一場徹頭徹尾的政治挑釁和鬧劇。」中方對此強烈譴責、堅決反對，已就此充分表達立場並採取反制措施。

秦剛進一步說，「美方聲稱中方在升級局勢、反應過度，以裴竄訪為「借口」打造某種新常態。」但最基本的事實是，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國主權和領土完整。

秦剛解釋，為避免這場強加於中國的危機，中方作出了最大程度的外交努力。在不同層級通過各種渠道反覆表明中方堅決反對態度，並警告美方如裴執意訪台，將產生非常嚴重的後果，中方必然會作出堅決有力的回應。「遺憾的是美方聽不進去。」

秦剛稱，中方的立場正當、合理、合法，中方的舉措堅定、有力、適度，中方的軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義，根本不需要任何“借口”！美方不應感到意外。「如果我們想找借口，為何作出最大努力、窮盡一切可能予以阻止？」

▲▼ 中國駐美大使秦剛 。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

▲ 中國駐美大使秦剛 。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

是誰在改變「現狀」呢？秦剛回應，不是中方，恰恰就是「台獨」分裂勢力和美方。中國憲法、相關法律明確載明台灣是中國一部分。「《開羅宣言》載明將包括台灣在內日本所竊取於中國之領土歸還中國，《波茨坦公告》重申『開羅宣言之條件必將實施』。1971年聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。」

秦剛也反問在場美國媒體，「美國的效忠宣誓裡就有『上帝之下的國度，不可分裂』。難道中國就可以分裂嗎？14億多中國人民能接受嗎？」

他強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是中美三個聯合公報的核心要義，是中美建交和發展外交關系的前提和基礎。拜登總統多次表示，美國的一個中國政策沒有改變，美方不支持台灣「獨立」。那美方就要說到做到。

最後，秦剛重申，「我們目前正在處理裴洛西訪台帶來的嚴重後果。」希望美方從中汲取深刻教訓，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不要再低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力，停止倒打一耙，停止進一步加劇局勢緊張的言行，停止「以台制華」，不要讓「台獨」分裂勢力在危險的道路上越走越遠。

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