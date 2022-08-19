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國際流浪動物日　黃偉哲：認養陪伴享幸福

▲台南市動物之家呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動物之家呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年8月的第3個週六為「國際流浪動物日」，這是1992年由國際動物權組織（ISAR）訂定，為了提醒世人對流浪動物的關注，呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。

▲台南市動物之家呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市動物之家推出許多認養方式，包含推廣認養工作犬，針對動物之家的流浪犬加以訓練與社會化，並依據犬隻不同的特性，訓練為不同類型之工作犬，以提供各行各業認養；與台南市各個動保協會合作辦理認養會及與寵物店合作打造認養小站主動出擊，使動物之家收容的動物曝光率提升。

▲台南市動物之家呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市動物之家有許多等家的毛小孩，其中灣裡站目前收容一隻後肢癱瘓的犬隻「小樂」。她在幼年時期因為車禍導致脊椎斷裂，後肢癱瘓。但個性天生樂觀的小樂在動物之家獸醫師照顧之下，變得十分親人，很愛撒嬌。目前小樂在動物之家裡留置在特別的籠舍中，籠舍底部用軟墊做為緩衝，以防止產生褥瘡。雖然後肢癱瘓，但只要打造一台輪椅讓她坐，小樂依然可像正常犬隻一樣出門散步。且如果認養小樂後有人可一對一照顧小樂，相信小樂的生活品質會大幅提升，而且很愛撒嬌的小樂肯定能為認養人帶來歡樂。

▲台南市動物之家呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外有一隻老犬名為「林鳳營」，因其花色為黑白色故名為林鳳營。當初入所時全身爬滿外寄生蟲，對人的信任感也不高。但在動物之家獸醫師照顧之下，林鳳營越來越親人，且會主動撒嬌，體型嬌小的她非常適合一般家庭飼養。但因當年尚未入所時疏於照顧，導致林鳳營有由外寄生蟲壁蝨傳染的艾莉西體血液寄生蟲疾病，該疾病可透過吃藥治療血液寄生蟲。但此疾病在免疫系統低下時會再復發，故認養林鳳營的認養人需要定期追蹤艾莉西體狀況。

▲台南市動物之家呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲認養犬貓應該先評估自身能力能否提供犬貓足夠的陪伴及照護，認養後就須對毛小孩負責，不離不棄終養一生。農業局局長李建裕表示動物之家灣裡站每個月會辦理狗狗大放風活動，如果想認養犬隻可先透過參加此活動來認識犬隻行為、疾病狀況，透過活動思考自己有無能力照顧陪伴一隻動物。

動保處歡迎市民朋友於動物之家開放時間（星期二至星期六上午9點至12點，下午1點30分至4點30分）至動物之家善化站（臺南市善化區昌隆里東勢寮1~19號）、灣裡站（臺南市南區省躬里萬年路580巷92號）與收容的毛小孩互動，更希望大家踴躍認養，讓毛小孩成為永遠的家人。想參加狗狗大放風活動可至臉書「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」追蹤相關訊息。

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