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AI人工智慧黑客松交流　黃偉哲：盼公私協力強化智慧城市治理

▲台南市政府舉行「2022台南AI智慧城市，人才共創應用黑客松」出題解題交流活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉行「2022台南AI智慧城市，人才共創應用黑客松」出題解題交流活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府20日於C-Hub成大創意基地舉行「2022台南AI智慧城市，人才共創應用黑客松」出題解題交流活動，市長黃偉哲也親自出席，並頒發出題獲選民眾獎項。

市長黃偉哲表示，感謝來自民間的各方好手齊聚一堂，透過AI人工智慧黑客松，共同構思台南城市治理的解決方案，期許市府團隊持續集結民間智慧，秉持自由、平等及開放的黑客精神，攜手民間創意提升都市競爭力。他也希望這樣與市民的良善互動模式能夠持續下去，公私協力共同守護台南，讓台南發展得更好。

▲台南市政府舉行「2022台南AI智慧城市，人才共創應用黑客松」出題解題交流活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，全球經濟在新冠病毒、全球通膨、氣候變遷的衝擊下，傳統的城市治理方式已面臨諸多挑戰，AI科技輔助決策管理，不管是中央、地方政府抑或是民間企業，大家都積極進行研發應用，這是時勢所趨。猶記台南2015年遭受登革熱重創，造成100多位市民失去寶貴生命，此後台南市政府結合企業夥伴力量，全台首創「AI登革熱防疫平台」，成為國內首創AI科技防疫登革熱成功案例，更是給予台灣科技防疫打了一劑強心針。

黃偉哲進一步表示，這次活動促成各項創新資源的鏈結與共創，集結眾人之智，相信可以激盪出多樣的合作型態、亮眼的決解方案，讓智慧化、科技化城市治理更上一層樓。

台南市政府與華碩集團之華碩雲端、台灣智慧雲端服務（台智雲）、國立成功大學數位生活科技研發中心共同合辦「2022台南AI智慧城市，人才共創科技應用黑客松」，以「智慧防疫、智慧觀光、智慧交通」為主題，向市民及南市府團隊徵求可透過科技改善的市政課題，並進一步邀請新創團隊運用AI科技解題。

▲台南市政府舉行「2022台南AI智慧城市，人才共創應用黑客松」出題解題交流活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

20日活動提供一個平台讓出題者、解題者、及華碩集團、成功大學及南市府團隊等各方面對面的討論，經過6-8月出題徵選、出題評審、解題徵求等階段，目前有30組團隊報名並參與今日交流。透過分組討論後黑客們對出題細節都有更深入的瞭解，會後亦搭配一系列的線上研討課程，讓大家除看見問題核心外，也能運用國家所提供的資源進行實作驗證，一起創造改變，推動台南市的智慧城市建設邁入新的里程碑。

▲台南市政府舉行「2022台南AI智慧城市，人才共創應用黑客松」出題解題交流活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次黑客松競賽由前行政院政務委員、現任成功大學數位生活科技研究中心郭耀煌主任擔任評審長，他十分肯定台南市政府與華碩集團的合作，更高興有機會能善用學界的力量，在黑客松活動導入AI智慧的數位應用課程，讓公部門、市民及資訊人員了解數位生活科技應用的多樣性及可行性。郭耀煌認為對年輕學子而言，這是一個很好的實務學習機會，而南市府與科技產業持續合作，將有利於知識經濟群落形成，促進創新服務產業升級，打造台南市為創意人的新故鄉。

▲台南市政府舉行「2022台南AI智慧城市，人才共創應用黑客松」出題解題交流活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研究發展考核委員會主委戴偉峻說明，這次活動經過評審最終選出「智慧人流熱區地圖、無人機空拍影像AI辨識智慧交通理系統、道路挖掘案件圖像資料輔助辨識、路見不平AI相助、基於影像辨識之主幹道號誌控制系統景點辨識、南市觀光引導App、古蹟參觀民眾客群分析、巡倒清刷AI相巡、AI說話術‧篩檢有保固」等10題，且同時有30組團隊來報名解題，對於最終結果台南市政府抱以高度期待。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，華碩集團是生根台灣的國際品牌，而台智雲更是華碩集團結合國家政策成立的子公司，該公司建置並提供台灣AI雲TWCC平台服務，運用亞洲第一台商用高效運算超級電腦，協助產業取得高效益、低門檻的AI智慧應用及雲架構解決方案。

吳漢章進一步表示，華碩雲端和台智雲很榮幸能與台南市政府合辦AI智慧黑客松活動，除了善盡企業社會責任，提供超級電腦技術應用於市政服務的試驗外，透過多方參與AI智慧城市的場域實驗，將可加速推動AI智慧公共服務應用有效落地，對雲端服務產業化亦有正面的幫助，他也期待未來與南市府有更深度的合作。

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