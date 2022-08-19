台南歸仁小小志工學習營結訓　黃偉哲頒獎學金

▲台南市歸仁區「小小志工學習營」辦理結訓典禮，台南市長黃偉哲、歸仁區行善團團員及多位民意代表均出席，並由黃偉哲頒發給參加活動的20位小朋友每人2000元獎助學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市歸仁區行善團，首度結合社區照顧關懷據點，針對低收入戶及中低收入戶等弱勢兒童，於8月15日至19日為期5天，辦理2022年度「善學歸仁-小小志工學習營」，活動規劃親職教育、廉信觀念、身體律動、手作DIY、防救災觀念、性別平等及社區關懷服務等，內容豐富又多元。



小小志工學習營於19日辦理結訓典禮，台南市長黃偉哲、歸仁區行善團團員及多位民意代表均出席，並由黃偉哲頒發給參加活動的20位小朋友每人2000元獎助學金。黃偉哲除勉勵同學要努力精進學業、秉持感恩的心之外，也希望未來大家能將善的能量再回饋到社會。



市長黃偉哲表示，台南市約有7萬多名志工，這些志工不是掛名而是親自實行志工服務，例如環保志工、守望相助隊等等。城市各項機能、活動能順利運行，都要感謝這些無名英雄，也希望志工精神從小紮根，今天的小愛將來能夠化為大愛，幫助社會上更多需要幫助的人事物。





黃偉哲特別感謝歸仁區行善團各團員的支持，也肯定區公所推動濟助弱勢工作的用心，希望透過政府各部門與民間單位的合作，為兒童、青少年及弱勢民眾營造一個友善健康的居住環境。



小小志工學習營活動首日，特別安排親職教育專家陳傑華老師，帶領孩子們進行兒童正念與遊戲，學習解決生活難題，培養關懷力等能力。之後課程包括，消防局保西消防分隊教官說明的火災逃生技巧與預防、小蓁老師指導的黏土及拼貼手作，Brian教練示範的身體律動、歸仁國中王旻虹老師講授的性別平等觀念，再來至七甲里活動中心參與社區健促活動、服務長輩用餐。在五天課程洗禮之下，同學們都覺得非常充實，後期更展現出好奇心及自信心，學習服務的成效非常良好。



歸仁區長魏文貴指出，為落實台南市政府致力推動「關懷弱勢優先」之理念，區公所特別於暑假期間辦理這次的學習營活動，希望經濟弱勢小朋友能從學習中獲益，也期待歸仁的社會福利能化被動為主動。他感謝七甲里長郭世文這次帶領同學在社區照顧關懷據點體驗服務長者，培養付出的精神，也期盼藉由這次活動的拋磚引玉，號召大家共襄盛舉，照顧更多的弱勢族群，攜手讓大台南變得更好、更幸福。





今日結訓活動在歸仁區七甲里活動中心舉行，七甲里長郭世文也向市長黃偉哲介紹該社區關懷據點的服務，並請黃市長現場體驗健身器材與打槌球等休閒活動，黃偉哲大讚郭里長將社區鄰里活動空間營造得非常好。



郭世文則表示，社區關懷據點應該要讓長者每天都活力滿滿，該據點每天提供水煮蛋，中餐則由各慈善單位來提供，衛福部及社會局也提供補助；此外該據點也提供健身器材讓長者使用，希望能夠讓長者維持健康的體態，延長能夠自理的時間，在病床上的時間縮短，實現樂齡、樂活的退休生活。