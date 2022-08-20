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騎單車遊山海圳綠道　黃偉哲與車友齊聚烏山頭水庫鳴笛出發

▲台南市於烏山頭水庫舉辦「山海圳綠道自行車道推廣活動」，市長黃偉哲親自到場鳴笛宣布活動開始，現場吸引許多家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市於烏山頭水庫舉辦「山海圳綠道自行車道推廣活動」，市長黃偉哲親自到場鳴笛宣布活動開始，現場吸引許多家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府20日上午於烏山頭水庫舉辦「山海圳綠道自行車道推廣活動」，市長黃偉哲親自到場鳴笛宣布活動開始，現場吸引許多家長帶著小朋友一同參與，享受在山海圳綠道騎乘自行車的樂趣，活動同時也鼓勵民眾在後疫情時代一起享受戶外運動，體驗嘉南大圳特色景點，感受台南的美。

▲台南市於烏山頭水庫舉辦「山海圳綠道自行車道推廣活動」，市長黃偉哲親自到場鳴笛宣布活動開始，現場吸引許多家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝運動i台灣的活動可以持續在全國各地推展，台南市是個好山、好水，景點非常多的好地方，希望不管是在地鄉親或是外來的好朋友們，大家都可以結伴作伙來台南觀光旅遊兼運動。南市府也會持續跟中央配合，利用這些好地方來推廣全民運動，把運動的風氣帶給每個市民朋友，讓大家都喜歡運動，活出健康、動出快樂。

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▲台南市於烏山頭水庫舉辦「山海圳綠道自行車道推廣活動」，市長黃偉哲親自到場鳴笛宣布活動開始，現場吸引許多家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山海圳綠道自行車活動路線以嘉南大圳為主線規劃，20日自行車活動吸引共650位車友參加，以烏山頭水庫為主軸進行8公里的自行車道騎乘體驗，除了健康樂活體驗，也將親子漫遊與運動挑戰的元素融入活動中，並透過嘉南大圳路線規劃設計，讓大家體驗在地特色，感受台南之美。黃偉哲也歡迎大家在參與自行車活動後，還能留下來繼續在烏山頭水庫風景區遊玩，讓身心都徜徉在風光明媚的大自然中。

▲台南市於烏山頭水庫舉辦「山海圳綠道自行車道推廣活動」，市長黃偉哲親自到場鳴笛宣布活動開始，現場吸引許多家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局陳良乾局長指出，山海圳綠道自行車道推廣活動為教育部體育署111年運動i台灣2.0計畫之一，由遠東科技大學承辦。這次活動針對台南的特色自行車道，規劃以烏山頭水庫為主軸串連山海圳綠道，鼓勵民眾騎著鐵馬走訪台南，樂活又健身。

▲台南市於烏山頭水庫舉辦「山海圳綠道自行車道推廣活動」，市長黃偉哲親自到場鳴笛宣布活動開始，現場吸引許多家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）
體育局進一步說明，民眾只要到指定的山海圳綠道指路牌、嘉南大圳或山海圳沿途景點合照，將相片上傳「運動i台灣-台南市自行車串聯計畫臉書粉絲團」指定貼文，就有機會參加GARMIN手錶抽獎，活動至8月31日截止，詳情可至「運動i台灣-台南市自行車串聯計畫臉書粉絲團」查詢。（https://www.facebook.com/TainanBikePromotion）

▲台南市於烏山頭水庫舉辦「山海圳綠道自行車道推廣活動」，市長黃偉哲親自到場鳴笛宣布活動開始，現場吸引許多家長帶著小朋友一同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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